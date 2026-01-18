PAULA THEOTONIO

O vinho da casa: conheça os restaurantes de Salvador com rótulos próprios

Além de harmonizarem com o menu, combinam com a vibe do local e podem ser levados pra casa

Paula Theotonio

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 05:00

Com intuito de harmonizar com a gastronomia de inspiração italiana do La Pasta Giala, foram criados três rótulos com uvas do Sul da Itália Crédito: Elder Almeida

Se tem algo que me deixa animada é uma carta de vinhos bem curada, que reflete a identidade gastronômica do restaurante. Rótulos brasileiros para cardápios nacionais, comida vegana ou sem agroquímicos acompanhada por garrafas biodinâmicas, gastronomia contemporânea com vinhos de pequenos produtores… Ah, fazem meus olhos brilhar. Imediatamente, eu sei que ali terei um serviço impecável, de temperatura do vinho à taça, e uma atenção especial à construção dos sabores nos pratos.

E quando descubro que o estabelecimento foi além e investiu em rótulos próprios – o famoso vinho da casa – fico ainda mais empolgada. Esse movimento é normalmente feito quando o empreendimento já tem uma boa carta, conhece bem o seu público e também está buscando alternativas para consumo em taça. Além de harmonizarem com muitas opções do menu, combinam ainda com a vibe do local e podem ser levados para casa, como uma lembrança da experiência.

Em Salvador, pelo menos três restaurantes adotaram recentemente essa estratégia: o La Pasta Gialla, o Blue Praia e o Gonçalo do Amarante. Mas não são os únicos a oferecerem etiquetas personalizadas. Confira a lista a seguir e prepare seu roteiro etílico pela capital baiana!

Blue Praia Bar (R. Barro Vermelho, 310, Rio Vermelho)

Os vinhos do beach club foram inspirados no verão de Salvador: frescos, fáceis de beber e frutados. São três opções a R$ 159 cada, assinadas pela vinícola natureba Valparaíso, da Serra Gaúcha: Chardonnay (branco), com notas de frutas tropicais e paladar mineral; o Rosé, elaborado com a uva rondinella, com aromas de frutas vermelhas frescas; e o Sangiovese (Tinto de Verão). Este último é elaborado no estilo clarete, com pouca extração, sendo ideal para beber ligeiramente fresco, exibindo frutas vermelhas, notas terrosas e de especiarias. Os vinhos também são servidos em taça, ao preço de R$ 53.

Gero – Fasano Salvador (Praça Castro Alves, 5, Centro Histórico)

O restaurante do hotel cinco estrelas tem uma carta assinada, nada menos, que pelo sommelier Manoel Beato. Os rótulos da casa são todos de nobres origens italianas, assinados por vinícolas distintas do Norte e Centro da Itália. Entre eles, estão o Prosecco Fasano Millesimato D.O.C.G, elaborado pela De Faveri, na região do Vêneto (R$ 500/garrafa ou R$ 125/taça), o Pinot Grigio Fasano, da região do Friuli e produzido pela Di Lenardo (R$ 390/garrafa e R$ 104/taça), e o Chianti Fasano, assinado pela Poggiotondo, na Toscana, e que pode ser apreciado por R$ 400 a garrafa ou R$ 98 a taça.

Gonçalo do Amarante (Largo do Bonfim, 35, Bonfim)

Anexo à Basílica Senhor do Bonfim, o restaurante já abriu as portas com um vinho que leva o nome da casa. O tinto Gonçalo do Amarante Merlot (R$ 150) é elaborado pela vinícola Sertania, de Morro do Chapéu (BA). Exuberante, passa por 6 meses de estágio em barricas de carvalho. Para quem prefere uva de mesa, Colina Sagrada (R$ 75) é elaborado com a variedade bordô. Os rótulos também são comercializados na loja do Santuário do Senhor do Bonfim.

La Pasta Gialla (Rua São Paulo, 488, Pituba)

Com intuito de harmonizar com a gastronomia de inspiração italiana da casa, foram criados três rótulos com uvas da Puglia, no Sul da Itália. O La Pasta Gialla Bianco (R$ 120) é 100% Falanghina, com aromas de frutas cítricas e flores, além de bastante frescor. O La Pasta Gialla Rosato (R$ 115), elaborado com uvas Primitivo e Nero di Troia, surpreende com acidez equilibrada e sutil mineralidade. Já o La Pasta Gialla Rosso (R$ 125) é 100% Primitivo, conhecida por sua fruta madura, potência e maciez. Os rótulos foram trazidos pelo italiano Natalino Di Felice, proprietário da importadora Futuro 2; e produzidos na vinícola Viglione, localizada na comuna pugliese de Gioia del Colle.

Maendú – Mercure Salvador (R. Fonte do Boi, 215, Rio Vermelho)

O hotel apostou em espumantes brasileiros, fáceis de harmonizar com os petiscos servidos na piscina de borda infinita e com as opções do cardápio do restaurante Maendú. Pelo valor de R$ 120, são dois borbulhantes disponíveis: o Mercure Hotels Brut Branco, elaborado com as uvas chardonnay e riesling; e o Mercure Hotels Brut Rosé, feito com as variedades chardonnay, riesling e pinot noir. Ambos são oriundos da Cristofoli, vinícola boutique da Serra Gaúcha, com elaboração pelo método de tanque, que resulta em espumantes de frescor, fruta e vivacidade destacados.

Vino! (R. das Dálias, 540, Pituba)

Uma das maiores franquias do Brasil, o Vino! possui cerca de 10 rótulos curadoria, de marca própria, entre espumantes, brancos, tintos e rosé. São eles: Vino! Guaporé Tinto, Vino! Santalu Rosé, Vino! Galópolis, Vino! Mula Preta (Tinto/Branco/Rosé), Espumantes Vino! Brut/Brut Rosé/Moscatel, Vino! Miles Tinto, 817 Refosco/Marselan. Eles são produzidos tanto no Brasil como em outros países da América do Sul. Os valores dos rótulos próprios partem de R$ 89, sendo que todos estão disponíveis também para consumo em taça.

Bateia já está disponível na loja online da vinícola pelo valor de R$ 179 Crédito: divulgação

Bateia: O novo vinho da UVVA