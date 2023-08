Vinho na Vila: saiba como ir com desconto

Evento Vinho na Vila. Crédito: divulgação

Salvador é a primeira capital nordestina a receber o evento Vinho da Vila, considerado o maior festival de vinhos nacionais. A edição soteropolitana será realizada em 2 e 3 de setembro, no Museu de Arte Moderna (MAM) da Bahia.



Os ingressos já estão à venda e, comprando através deste link, você ganha um desconto de 10% exclusivo para leitores da coluna. O participante poderá escolher entre as sessões das 14h às 17h ou 18h às 21h, nos dois dias. Além do acesso às 3 horas de degustação dos vinhos nacionais, o ticket garante ao visitante uma taça de cristal oficial do evento e uma ecobag.

O evento apresentará uma seleção exclusiva de 20 vinícolas brasileiras, incluindo baianas, como a Reconvexo e Vaz (Morro do Chapéu). Grandes nomes, como Miolo e Casa Valduga, também estão confirmados. Durante a visita, o público poderá conversar com os produtores e especialistas para entender mais sobre as variedades e o processo de produção de cada um.

O Vinho na Vila contará ainda com expositores de comidinhas, artesanato e atrações musicais. Outro destaque é o Cheese Bar, espaço exclusivo para degustação e comercialização de queijos premiados brasileiros.

Com início em 2016, o Vinho na Vila nasceu para valorizar e apresentar os vinhos das pequenas vinícolas familiares ao grande público, e continua com este propósito até hoje. Só em 2023 a iniciativa já passou por São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília, com vinhos de diferentes terroirs, inclusive do Cerrado.

“Estamos extremamente felizes e entusiasmados em chegar ao Nordeste por Salvador. É uma oportunidade única para o público da Bahia conhecer mais os vinhos do Brasil e os produtores que estarão presentes na feira”, afirma a organizadora da Vinho na Vila, Larissa Fin.

Wine South America

Rodadas de negócios nacionais e internacionais, geração de conhecimento com palestras e lançamentos em enoturismo são algumas das atrações da 4ª edição da Wine South America, considerada a principal feira de negócios do setor vitivinícola da América Latina. O evento acontece de 12 a 14 de setembro no Fundaparque, em Bento Gonçalves. Além de networking e conhecimento, o visitante vai ter acesso à degustação de mais de 360 marcas nacionais e internacionais, com rótulos de 20 países. Para mais informações, acesse www.winesa.com.br.

DO Altos de Pinto Bandeira

Os primeiros rótulos de espumantes que levam o selo da Denominação de Origem (DO) Altos de Pinto Bandeira, conquista obtida em novembro de 2022, estão começando a chegar ao mercado. Um deles é o Aurora Extra Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira, com preço médio de R$ 79,90, que abre o portfólio dos itens que são elaborados com as características da primeira Indicação Geográfica exclusiva para espumantes do Hemisfério Sul. Até o final do ano estarão também no mercado o Gioia Sur Lie Nature D.O. Altos de Pinto Bandeira e mais um rótulo que será lançado já com o selo.

O Aurora Extra Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira é elaborado pelo método tradicional. As uvas são as permitidas na Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira — Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico — que proporcionaram uma bebida única, de coloração amarelo palha e cremosidade singular. Após amadurecer por 12 meses em contato com as leveduras, o Aurora Extra Brut chega ao mercado com aromas que remetem à doçura de damascos e à robustez de amêndoas tostadas. Toques elegantes de flores, como a laranjeira se destacam, acompanhando seu paladar de delicada acidez.

Novidades da Serra Catarinense

Já estão disponíveis em diversas adegas brasileiras as safras 2021 dos varietais Merlot e Malbec, da Vinícola Thera. O clima particular da Serra Catarinense, de altitude e com grande amplitude térmica, combinado à expertise dos enólogos da Vinícola Thera, fez da safra 2021 diferenciada. Elaborado em um corte com 90% de uvas Merlot e 10% de Cabernet Franc, o Merlot passou 12 meses em barrica de carvalho francês e mais 18 meses em garrafa antes de ser liberado para venda. É considerado o rótulo com mais potencial de guarda da empresa. O Malbec, por sua vez, foi elaborado em um corte com 20% de Merlot. Ele também passou por 12 meses em barrica de carvalho francês e vai bem com carnes e massas com molho. O preço médio é R$ 199.

Avaliação Nacional de Vinhos

A 31ª Avaliação Nacional de Vinhos encerrou as inscrições deste ano com 516 amostras de 74 vinícolas de sete estados brasileiros, além do Distrito Federal. Nas prévias do evento, realizado pela Associação Brasileira de Enologia, serão avaliados produtos dos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. É a primeira vez na história da iniciativa em que há representatividade de tantos terroirs brasileiros, mostrando o avanço do vinho brasileiro em diferentes regiões.

Com as inscrições das amostras encerradas, agora a ABE trabalha na coleta dos vinhos diretamente nas vinícolas. Após, em setembro, o corpo técnico formado por mais de 90 enólogos degustará as amostras às cegas. O resultado será apresentado ao vivo no dia 4 de novembro. A venda dos ingressos e dos kits ao público apreciador será dia 29 de agosto através do site https://www.enologia.org.br/avaliacao-nacional-de-vinhos/inscricao-publico/.