PAULA THEOTONIO

Vinícolas do Sertão lançam novos rótulos em feira internacional

Paula Theotonio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:28

Vinícolas do Sertão lançam novos rótulos em feira internacional

As vinícolas do Vale do São Francisco participarão da ProWine São Paulo, considerada a maior feira de vinhos e destilados das Américas. Botticelli, Rio Sol e o grupo Verano Brasil farão parte do stand Vinhos do Vale do São Francisco, do Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (VINHOVASF). Já as marcas Rio Valley (Verano Brasil) e a baiana Terranova (Grupo Miolo) terão espaços em separado dentro do evento, que acontece no Expo Center Norte São Paulo entre os dias 30/09 e 02/10.

“Estar entre os principais players do setor é fundamental para fortalecer a presença das nossas marcas no mercado, abrir novas conexões comerciais e reafirmar o protagonismo da vitivinicultura do Vale do São Francisco no cenário do vinho brasileiro”, destaca o diretor executivo do instituto, Rodrigo Fabian.

Atualmente, as nove empresas associadas ao VINHOVASF produzem mais de 32 milhões de garrafas de vinhos finos e de mesa tranquilos, espumantes e sucos de uva, produzidos a partir de 880 hectares em municípios de Pernambuco e Bahia. O volume é apenas uma fração da indústria da viticultura no Vale, que produz 98% das uvas de mesa exportadas pelo país. A região detém 15% da produção nacional de vinhos.

Lançamentos do Vale do São Francisco na ProWine

A Vinhos Botticelli prepara o lançamento da linha Reserva Botticelli, com rótulos de Cabernet Sauvignon, Malbec e Cabernet/Syrah. A vinícola é a mais antiga do Vale do São Francisco e celebra, em 2025, 40 anos de história.

A Rio Sol, por sua vez, apresentará três novos rótulos da linha Gran Reserva, que homenageia a fauna da caatinga: o Rio Sol Gran Reserva Egiodola, que traz na etiqueta uma ilustração da coruja-buraqueira; o Gran Reserva Malbec; que já ganhou prêmios nacionais; e o primeiro branco da linha, o Gran Reserva Arinto.

Apresentando toda a sua linha, o grupo Verano Brasil lançamento do Garziera Resiliente, um blend tinto que homenageia a trajetória do fundador Jorge Garziera. A cada safra, o vinho trará um novo corte, representando o espírito inquieto e experimental do empreendedor.

A empresa terá um segundo espaço exclusivo para os vinhos da Rio Valley, uma marca vibrante e descontraída com foco na produção de frisantes, espumante, chopps de vinho e sucos de uva premium. Serão apresentados três produtos da linha: o Frisante Prosecco, com apenas 9% de álcool e 7g/L de açúcar residual; e os borbulhantes Zero Álcool, elaborados com uvas Moscato nos estilos branco e rosé.

A baiana Terranova, por sua vez, estará presente no stand do Miolo Wine Group com seus espumantes brut branco e rosé, moscatéis e, ainda, seus tintos da uva Syrah. ✶

PRONTOS PARA O ROTA RV?

Separe um sapato confortável e chame os amigos. Na próxima quarta-feira (17), acontece no Rio Vermelho mais uma edição do ROTA RV. Inspirado nas famosas rutas de tapas da espanha, o evento propõe uma jornada livre pelos balcões de quatro restaurantes do bairro – Ayrà Bar, La Taperia, Manga e Silva Cozinha – onde os participantes têm direito a uma entrada harmonizada com uma taça (seja de drink autoral ou vinho) em cada parada, tudo isso por meio de um passaporte. O trajeto é sem ordem obrigatória e visa a promover a cena gastronômica local. As criações de cada chef serão anunciadas em breve e os passaportes já estão à venda na plataforma Sympla por R$ 225.

ROTA DO VINHO

Outra programação que movimenta a capital nesta sexta e sábado (12 e 13/09) é a Rota do Vinho — um circuito de palestras, feira de vinhos e rodada de negócios promovido pelo Sistema Comércio BA, capitaneado pelo Senac e Fecomércio BA. É uma excelente oportunidade de aprendizado tanto para iniciantes, que podem aprender muito em palestras como “Do Olfato ao Paladar: Técnicas de Análise Sensorial para Iniciantes e Apreciadores”, com o professor Waldilson Santos; quanto para apreciadores mais experientes. A pedida para os enófilos é a aula “Entre História, Arte e Terroir: as DOCs e DOCGs Italianas”, com o sommelier e podcaster Luciano Brandão. O ingresso custa R$ 130 e a inscrição deve ser feita pelo site https://www.ba.senac.br/rotadovinhossa#inscricao.

Chandon Garden Spritz Crédito: Divulgação

O DA SEMANA

A dica da semana nem é necessariamente um vinho, mas nasce a partir dele. Estou falando do Chandon Garden Spritz, uma bebida à base de vinho pronta para beber. O nome, a princípio, pode levar a uma confusão com o famoso drink com aperitivo italiano, mas o produto é diferenciado. Pelo menos 96% de sua composição é um bom espumante elaborado com as uvas chardonnay, pinot noir e semillon cultivadas entre altitudes de 1.000 e 1.650 metros em Mendoza, na Argentina.

Outros 1,47% são de um sofisticado bitter de laranja elaborado artesanalmente com cascas de laranjas da variedade Valencia, 100% orgânicas. A elaboração desse bitter foi extremamente meticuloso, misturando licores de inúmeras ervas e especiarias às cascas frescas, maceradas e assadas, buscando uma paleta aromática complexa.

Sua tonalidade pêssego pálido vem naturalmente esse preparo e também da adição de 2% de malbec. O resultado é uma bebida fresca, instigante, com amargor equilibrado e 50% menos dos açúcares presentes nos spritz do mercado.