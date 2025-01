POMBO-CORREIIO

A caminhada solitária de Jerônimo, o sindicalista de Moema em Lauro e a insatisfação de prefeitos do PSD

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 02:00

Com baixa popularidade, Jerônimo caminhou quase sozinho no Bonfim Crédito: Matheus Landim /GOVBA

O petista solitário

Dois momentos retratam a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Lavagem do Bonfim e se alinham à baixa popularidade do petista, conforme as mais recentes pesquisas. No primeiro, ao entrar na região dos Mares, o governador caminhava sozinho, sem aliados políticos nem presença popular para animar o bloco de Jerônimo. No segundo momento, que complementa o primeiro, dois amigos passavam na avenida Dendezeiros quando viram o petista. Um deles, mais atento, grita: “Vamos adiantar que ali vai o pior governador da história da Bahia, não podemos sair na foto”. O outro, ao perceber o alerta, corre para acompanhar o amigo. Para completar, Jerônimo fez o trajeto praticamente sem aliados políticos ao lado.

Cinismo vermelho

Em Lauro de Freitas, um certo sindicalista ligado à área da educação vem causando estranheza pelos movimentos pelo pagamento dos salários de dezembro, deixados em aberto pela ex-prefeita Moema Gramacho (PT). Ele tem feito mobilizações quase diárias contra a prefeita Débora Régis (União Brasil), que, como diz o ditado, recebeu “a galinha pulando” de Moema e agora trabalha para resolver. O estranhamento é que o cidadão não fazia movimentos similares contra Moema. Talvez seja porque ele, parentes e aliados eram nomeados na prefeitura e, na reta final da gestão de Moema, recebeu uma pomposa rescisão de contrato, enquanto a folha salarial do município não foi quitada pela petista.

Planos

O PSD quer "promover" a deputada estadual Ivana Bastos nas eleições de 2026. Segundo fontes pessedistas, a cúpula do partido planeja lançá-la candidata a deputada federal. Inclusive, a parlamentar conta com o apoio do cacique mor do partido no estado, o senador Otto Alencar. Além disso, Otto e seus aliados mais próximos planejam lançar, para ocupar as bases de Ivana, uma candidatura a deputada estadual da prefeita de Lençóis, Vanessa Senna, que precisaria renunciar ao posto na cidade da Chapada Diamantina para concorrer em 2026.

Sonho meu

Fontes governistas dizem que o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) andou quase soltando fogos por causa de uma declaração do senador Jaques Wagner (PT), que, em uma entrevista, disse que o emedebista pode continuar na chapa majoritária em 2026. Parlamentares com trânsito no Palácio de Ondina confidenciaram que, após a fala do cacique petista, Geraldo andou celebrando a declaração e dizendo que conta com o apoio de Wagner para seguir na chapa. Dizem, inclusive, que ele prepara um "dossiê" com argumentos para seguir no posto. O vice-governador, vale lembrar, terminou na terceira posição na disputa pela prefeitura de Salvador em 2024, com pífios 10,33% dos votos válidos, o pior desempenho de um candidato da base petista dos últimos anos.

Irritação silenciosa

A aliados próximos, Jerônimo tem demonstrado certo incômodo com as recentes declarações de Wagner sobre 2026. O senador petista tem feito desenhos da chapa majoritária de 2026 durante entrevistas, e inclusive é apontado como o causador de um princípio de crise na base petista por conta da possibilidade de saída da chapa do senador Angelo Coronel (PSD). Segundo pessoas próximas ao governador, Jerônimo tem dito que as falas de Wagner causaram instabilidade política em sua base. Um exemplo citado é o acirramento na disputa pelo comando da Alba, que, para o governador, teve as movimentações de Coronel para eleger o filho, Angelo Coronel Filho (PSD), intensificadas após as falas de Wagner. Além disso, Jerônimo avalia que qualquer cenário sobre composição da chapa deve, primeiro, passar por ele.

Ensaio de rebelião

Um grupo de prefeitos do PSD ainda aguarda explicações do governador Jerônimo sobre a derrota que eles sofreram na eleição do Consórcio Territorial do Recôncavo (CTR) a partir de uma articulação da própria Secretaria de Relações Institucionais (Serin), com as digitais do secretário Adolpho Loyola (PT). Apesar de serem maioria entre os 17 prefeitos da região, os governistas viram Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas e declaradamente da oposição a Jerônimo, alcançar dez votos contra a prefeita de Conceição do Almeida, Renata Suely (PSD). No dia da posse, Ribeiro chegou a agradecer a ajuda de Loyola, que teria feito um gesto na tentativa de levá-lo à base de Jerônimo - costura que tem chance nula de virar realidade. De quebra, o governador pode enfrentar uma rebelião de aliados que ainda estão inflamados pela deslealdade da Serin.

Pra boi dormir

A bancada do PT na Assembleia Legislativa tem insistido em defender o critério da proporcionalidade após ter lançado a candidatura do deputado Rosemberg Pinto (PT) para a eleição da 1ª vice-presidência da Casa. Entre os deputados, o argumento soa como uma tentativa de tomar o controle do Legislativo no tapetão, uma vez que já se sabe da insegurança jurídica que cerca a eventual reeleição do presidente Adolfo Menezes (PSD). Assim, quem for eleito 1º vice-presidente fica a um passo de ser o presidente de fato. E com um detalhe: não há no regimento interno da Assembleia a previsão de um prazo para a convocação e realização de uma nova eleição.

Freio

Mas a sanha petista em comandar Executivo e Legislativo ao mesmo tempo pode enfrentar um duro revés com a possível candidatura do deputado Angelo Coronel Filho, patrocinada pelo pai, senador Angelo Coronel, e com bastante densidade entre uma fatia de governistas que arrepiam só de pensar num regime totalitário petista. A esse grupo, podem se juntar também deputados da oposição, gerando um equilíbrio de forças para evitar o risco de a Assembleia se tornar definitivamente “um puxadinho do governo”. A chance de um bate-chapa governista entre Angelo e Rosemberg estremece ainda mais a relação entre PT e PSD.

Cada um por si

Nesta quinta-feira (16), por sinal, o tradicional desfile da lavagem do Bonfim deu uma mostra de como a convivência entre as legendas está arranhada desde que o senador Jaques Wagner defendeu a composição de uma chapa puramente petista em 2026. Excluído antecipadamente do jogo, Coronel montou seu bloquinho próprio, com direito a camisa e tudo, e desfilou separadamente. Ao longo do percurso, quando foi perguntado pela imprensa sobre o impasse, o governador Jerônimo colocou mais gasolina: “O mandato de Coronel é nosso, ele não se elegeu sozinho”.

