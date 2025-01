SUDOESTE

Rodovia recém-pavimentada na Bahia tem poste no meio da pista

"Mais um armengue do governo Jerônimo", criticou ACM Neto, "Contando ninguém acredita…"

A recém-pavimentada rodovia estadual BA-026 tem atraído a atenção de motoristas por um detalhe curioso. No trecho entre os municípios de Rio do Antônio e Caculé, no sudoeste da Bahia, restou um poste no meio da pista.