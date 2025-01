SÓ SE VÊ...

Poste em meio de rodovia na Bahia será realocado essa semana, diz secretaria

Pasta afirma que obra ainda está em andamento; cena inusitada chama atenção

A rodovia estadual recém-pavimentada que está com um poste solitário no meio da pista, no sudoeste baiano, ainda não teve as obras concluídas, segundo a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra). O poste no meio da via tem chamado atenção dos motoristas, no trecho entre Rio do Antônio e Caculé. A pasta diz que o poste deve ser realocado essa semana.