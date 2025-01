GESTÃO ESTADUAL

Acesso livre de secretária de Saúde a Jerônimo Rodrigues gera ciumeira em 1º escalão: 'Roberta é quem manda'

Secretária é aposta do governador, não apenas na gestão, mas principalmente na política

Pombo Correio

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 18:01

Secretária Roberta Santana e o governador Crédito: Antonio Queirós/GOVBA

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, vem causando uma verdadeira ciumeira no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Integrantes do primeiro escalão da gestão estadual andam reclamando nos bastidores que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem evitado despachar com eles. >

Alguns dizem que chegam a tentar por dias para falar com o petista, inclusive durante viagens ao interior, mas o governador não os atende, enquanto Roberta tem acesso livre. As mesmas fontes dizem que Roberta não opina somente sobre a Saúde, mas também em todas as áreas do governo.>