POLÍTICA

'Jerônimo não estava preparado para ser governador da Bahia', diz Bruno Reis

Para o prefeito, críticas ao governador são um reflexo da visão do povo

O prefeito Bruno Reis fez uma avaliação sobre a gestão do governador Jerônimo Rodrigues durante a coletiva de entrega dos novos ônibus com ar-condicionado realizada nesta quinta-feira (30), no estacionamento do Jardim de Alah, em Salvador. "Efetivamente, o governador não estava preparado para o desafio, não está performando. Sem sombra de dúvidas, o pior governador da história", apontou o gestor municipal.>