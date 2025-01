ÍNDICES NEGATIVOS

'Na propaganda, o PT diz que cuida de gente, mas 1,9 milhão de crianças baianas passam fome', diz ACM Neto

Além disso, mais de 112 mil crianças e adolescentes baianos exercem trabalho infantil pobreza

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, destacou a contradição entre o discurso oficial do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e a realidade enfrentada pela população mais vulnerável da Bahia.

“Na propaganda, o PT diz que ‘cuida de gente’, mas, na prática, a coisa é muito diferente. Segundo a ONU, 1,9 milhão de crianças e adolescentes baianos não têm o que comer. Não dá pra fugir dessa realidade, Jerônimo. Infelizmente, esse é o retrato cruel do descaso do seu governo com as políticas de combate à desigualdade na Bahia”, afirmou.