Geraldo Jr. quer distância dos candidatos do MDB, o fogo amigo de Rui e o temor de Jerônimo com o STF

Rui Costa conspira contra presidente da Petrobras. Crédito: Arquivo

Saia justa



O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) tem se negado a tirar fotos com pré-candidatos a prefeito do MDB em agendas no interior do estado, principalmente onde o partido dele disputa com o PT. O motivo é que o vice quer evitar qualquer tipo de atrito com petistas, que devem apoiar a candidatura dele a prefeito de Salvador. O problema é que isso tem criado uma verdadeira saia justa com os emedebista, que veem na ação de Geraldo um gesto de desprestígio com o partido.

Fogo amigo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), negado com todas as forças que esteja conspirando para derrubar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Contudo, fontes do Palácio do Planalto dizem o contrário. Segundo elas, Rui não perde a oportunidade de queimar Prates por onde passa e com quem conversa. Só não se sabe o motivo de tamanha repulsa. O problema é que o presidente da estatal já sabe da jogada de Rui e começou a vetar todos os projetos de interesse da Bahia na Petrobras.

Voto da discórdia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) ficou bastante preocupado com o voto dos três senadores baianos favorável à PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal (STF). Tanto o petista Jaques Wagner quanto Otto Alencar e Angelo Coronel, do PSD, apoiaram a medida. A avaliação de Jerônimo é o voto da bancada baiana pode atrapalhar os interesses do governo na Suprema Corte e ainda prejudicar o PT no estado.

Manobra rasteira

A perseguição à vereadora de Lauro de Freitas Débora Régis (PDT) continua, mesmo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que devolveu o mandato dela. No dia em que Débora seria novamente empossada para o cargo, nesta semana, a presidente da Câmara, Naide Brito (PT), ferrenha aliada da prefeita Moema Gramacho (PT), decidiu “sumir” para evitar o ato que oficializava o retorno da vereadora. Mesmo com o carro oficial da presidente na Casa, ninguém conseguiu encontrar Naide no Legislativo. Mas nada que impedisse a festa da vereadora, que cresce cada vez mais nas bolsas de aposta para a disputa pela Prefeitura no ano que vem.

Edital sem recurso

O governo do estado anunciou recentemente, com muita pompa, o edital de licitação para a reforma do Teatro Castro Alves (TCA), mas, ao que parece, não tem recursos para executar a obra. Durante reunião com a bancada de deputados federais baianos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pediu aos parlamentares recursos de emendas para ajudar na requalificação do equipamento, cuja sala principal segue fechada dez meses após o incêndio que atingiu o teatro. O pedido foi encarado com estranheza, uma vez que o governo já lançou o edital de licitação para a realização da obra. E não custa comentar: que baita edital, viu?!

Rolando Lero do PT

Sabem aquele ditado popular 'vergonha pouca é bobagem'? Pois ele se encaixa perfeitamente para o líder do governo na Assembleia Legislativa (ALBA), Rosemberg Pinto (PT), que nessa semana se superou na tentativa de explicar o empréstimo de R$1,6 bilhão solicitado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e aprovado pela Casa. Após muita firula, citando até redução de orçamento do Executivo, Rosemberg disse que a culpa era do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por conta da queda no ICMS sobre os combustíveis. A cereja do bolo foi quando o deputado petista apontou a redução do ICMS sobre a energia, o que teria reduzido a arrecadação do estado. Ou seja: Rosemberg está reclamando até da energia mais barata na conta do povo! Mas não é o PT que se diz defensor dos pobres? Vergonha alheia, viu?!

Flechada de amor

Uma integrante do governo do estado tem conquistado cada vez mais espaço na gestão petista. Com um jeito bastante expansivo, a profissional tem tirado poder de um influente figurão do estado e perseguido colegas de trabalho sem nenhum pudor. Para completar, dizem as más línguas que ela tem mantido um “affair” com outro importante figurão do núcleo duro governista. Pelo que se comenta, a servidora teria acertado uma bela flechada de amor no coração do cidadão, que anda in love por ela.

Empurrando com a barriga

Prefeitos que "fizeram o J" na eleição do ano passado terão que esperar um pouco mais para verem os compromissos feitos por Jerônimo saírem do papel. Muitos deles apoiaram o governador com a promessa de receberem convênios milionários, mas estão tendo que se contentar apenas com aditivos feitos a conta-gotas, como aconteceu esta semana com quase dez cidades que esperavam obras via Secretaria Estadual de Educação. A irritação é uma só: quanto mais o tempo passa, menos tempo eles têm para a disputa eleitoral do próximo ano.

Articulações

A oposição em Itabuna tem dado passos para formar uma unidade para enfrentar a reeleição do prefeito Augusto Castro (PSD) em 2024. Interlocutores do deputado estadual Pancadinha (SD) e do ex-prefeito Capitão Azevedo (PDT) intensificaram as conversas para firmar uma aliança visando a disputa eleitoral do próximo ano. À coluna, fontes que participam das articulações disseram que o diálogo tem avançado bem e que o escolhido para encabeçar a chapa oposicionista vai ser definido pelas pesquisas. Quem tiver melhor posicionado será o candidato.

Caixinha de Natal

Nos corredores da Assembleia Legislativa (ALBA), a turma da resenha brinca que a coleta da caixinha de Natal deste ano vai para a deputada Fátima Nunes (PT). Só para lembrar, a deputada de sexto mandato, como remuneração superior a R$30 mil, discursou outro dia que se via como “pobre”. A mesma parlamentar, vale recordar, disse também ser preta, mesmo tendo se autodeclarado branca à Justiça Eleitoral.

Sem prestígio