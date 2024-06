POMBO-CORREIO

O inesgotável produtor de memes, a 'agricultura' do mal e o inaugurador de placas

Leia a coluna na íntegra

C Coluna Pombo Correio

Publicado em 7 de junho de 2024 às 05:00

Secretário Bruno Monteiro fez reunião para discutir a cerimônia de implantação de placa Crédito: Reprodução/Instagram

Nunca antes na história

Os números de eleitores que rejeitam um candidato apoiado por Jerônimo ou Lula, ambos do PT, têm crescido na capital baiana, conforme apontou o levantamento da pesquisa Paraná. 35,9% disseram que jamais votariam num candidato apoiado por Lula, índice elevado para quem teve 70,73% dos votos da capital baiana em 2022. Mas parafraseando o petista: “nunca antes na história” o apoio de um governador baiano atrapalhou tanto. Segundo a Paraná, quase a metade dos eleitores de Salvador (47,9%) disse que jamais votariam num candidato apoiado por Jerônimo Rodrigues.

Rei dos Memes

Jerônimo não reina apenas na rejeição. Sua coroa brilha mesmo na sua inesgotável capacidade de produzir memes. Essa semana, o que era para ser uma entrevista comemorativa do governador, que celebrava sua visita a 200 municípios, tornou-se um verdadeiro show de horrores (ou de memes). Em uma única coletiva, ele chamou a Assembleia Legislativa de “Câmara de Deputados Estaduais”, disse que prefeitos estavam mandando pessoas para hospitais sem necessidade e culpou os municípios pelo fato de a Bahia estar em primeiro lugar em analfabetismo. Disse que “os professores sempre querem mais, e não tá errado, eu também quero, mas não posso pagar” e, em seguida, afirmou que “eu sei o que significa o meu contracheque”. Recentemente, vale lembrar, ele aumentou seu próprio salário, que agora foi para quase R$37 mil. Para terminar, a cereja do bolo: Jerônimo ligou o modo Dilma Rousseff (PT) e deu uma aula sobre a “cultura da máscara” que ninguém entendeu nada.

Corra de Fortunato

As caras e bocas que o Fortunato Baiano tem feito nas redes sociais e em vídeos que circulam no zap têm preocupado a direção da emissora em que ele trabalha. Os vídeos têm mostrado um certo desequilíbrio do neoblogueiro. A emissora já andava irritada pela rejeição que ele tem de alguns patrocinadores, que preferem a colega de bancada com um perfil muito mais suave e menos popularesco. A direção teme que os vídeos afugentem de vez os anunciantes.

Cúmulo do ridículo

O secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, conseguiu se superar. Sem dar uma solução para a situação do Teatro Castro Alves e recebendo críticas do setor, ele fez uma reunião nesta semana com a deputada Olívia Santana (PCdoB) para discutir, pasmem, a cerimônia de implantação, no MAM, da placa de homenagem ao maestro Letieres Leite, que morreu em 2021. É isso mesmo que vocês leram. Fizeram uma reunião, registrada nas redes sociais, para falar de uma solenidade de placa. Enquanto isso, a Prefeitura prepara uma homenagem à altura do músico. Ele dará nome a um novo equipamento cultural da cidade: a Escola de Música e Artes e Sala de Espetáculos Letieres Leite, cujas obras devem ser finalizadas no ano que vem. Os detalhes do novo equipamento serão apresentados na próxima semana pela gestão de Bruno Reis (União Brasil).

Agricultura do mal

O grupo da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), parece ter desistido da política para virar uma cooperativa de agricultores diante da “plantação” em massa de notas contra a vereadora e pré-candidata do União Brasil, Débora Regis. Com a elevada rejeição de Moema e do próprio escolhido dela, Antonio Rosalvo (PT), a tática adotada pelo time petista foi espalhar a fake news de que Débora está inelegível. Ela não só está apta a disputar a eleição, conforme decisão do TSE, como tem a seu favor parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. Detalhe é que Moema moveu mundos e fundos para tentar cassar a vereadora, mas não deu certo, pois a pré-candidata do União Brasil segue líder nas pesquisas. Na cidade, o povo diz que, quanto mais o PT bate, mais Débora cresce.

Dormindo com o inimigo

A criação do G10, o novo bloco paralelo de deputados governistas na Assembleia Legislativa, elevou a tensão interna no núcleo do governo Jerônimo a um patamar nunca antes visto na relação com o Palácio de Ondina. A chegada do senador Angelo Coronel (PSD), que se apresenta como o principal emissário do G10, é um indisfarçável gesto público de afronta ao governo. Além de PP, parte do PL, SD e Podemos, o movimento separatista começou a avançar sobre outros quadros, inclusive do próprio PSD, com pretensões de se tornar G20 logo logo. Em tempo, o recado de Coronel aponta para 2026, já que é visto por petistas como carta fora do baralho na chapa majoritária.

Acordou tarde

A reação do governador Jerônimo ao saber da conspiração foi a pior possível. Sem filtro, o petista partiu para cima de líderes partidários na Assembleia e errou na dose, nas palavras e na abordagem, segundo avaliação de petistas do seu entorno. Para eles, o governador abdicou do papel de liderança e agora tenta a todo custo, de maneira tardia, colocar as coisas no trilho novamente.

Chamada recusada

A operação de resgate da base encontrou um gargalo inédito. Coronel assegurou à sua “bancada” ajuda com emendas, entrega de equipamentos e afins, tendo, a propósito, feito um aporte inicial milionário, segundo reportaram alguns integrantes do G10 sob a condição de anonimato. Agora de barriga cheia, e não mais com o pires na mão, a turma até recusa ligações vindas da Serin.

Decepção e saia justa

E vejam essa: um encontro realizado por segmentos do PT contra a legislação do uso do solo de Salvador terminou em tom de decepção. A turma foi avisada que as matérias sobre o assunto foram aprovadas na Câmara com as digitais de Geraldo Júnior (MDB), então presidente do Legislativo municipal. “É a maior saia justa da minha história política ter que apoiar Geraldo Júnior”, desabafou um militante.

Pix para todo lado

Órgãos de controle já colocaram a lupa sobre o pequeno município de Sítio do Mato, no Oeste da Bahia, por conta do elevado volume de “emendas Pix” que a cidade tem recebido. Somente no ano passado, foram R$ R$16,6 milhões, de acordo com os registros do Tesouro Nacional Transparente, enquanto municípios maiores da região, como Barreiras e Bom Jesus da Lapa, receberam R$2 milhões e R$8,3 milhões, respectivamente. O caso foi levado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Os vereadores que denunciaram o prefeito Cássio Cursino (PSD) dizem que há desvio de finalidade dos fundos depositados nas contas municipais.

De camarote