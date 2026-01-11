OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (11/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 05:00

Observa os momentos em que a desconfiança toma conta de teus pensamentos para verificar se essa atitude serve, de fato, para te poupar de problemas ou se, por essas coisas estranhas do destino, não é a própria desconfiança a origem de uma boa parte de teus problemas.

Sem confiança não há civilização e sem civilização deslizamos todos na direção da barbárie, portanto, se pretendes construir uma vida razoável para ti e teus descendentes, procura te converter na pessoa mais confiável do Universo e dar o exemplo a todos.

Eventualmente, a desconfiança pode te salvar de cair em algum golpe, mas nem sequer para isso a desconfiança seria virtuosa, porque também sempre terias a intuição para perceber que algo estaria fora da ordem e precisarias tomar mais cuidado.

ÁRIES: Os sentimentos se misturam e não dá para fazer nada a respeito, a não ser metabolizar todos eles da melhor maneira possível. Os sentimentos se misturam porque há de tudo acontecendo, do sublime ao abominável.

TOURO: Selecionar com sabedoria as pessoas que você permitirá se aproximarem e se integrarem ao seu círculo de influência, talvez essa seja a melhor perspectiva que você deva ter em mente para os próximos meses.

GÊMEOS: Cuide do seu corpo, porque você não terá outro até lançar o último suspiro. Cuide do seu corpo para que ele funcione com leveza de imediato e, também, para que a longo prazo não haja problemas estruturais.

CÂNCER: Nem tudo que acontece por aí há de ser levado a sério, porque ainda que as pessoas tentem intimidar você com palavras e gestos, elas não sabem o que fazem. Melhor você olhar para outro lado, as tratando com indiferença.

LEÃO: Um pouco mais de paz e sossego do que o normal é algo que sua alma precisa, não apenas para cancelar os perrengues dos últimos tempos, como também, e principalmente, se conectar a uma nova onde de progresso. Em marcha.

VIRGEM: Procure se distrair um pouco, porque se você ficar pensando o dia não vai terminar bem, já que se apresentarão dilemas tão difíceis de resolver que tudo terminará em angústia, num momento em que ela não é necessária.

LIBRA: Ande pelo terreno mais seguro possível, sem forçar absolutamente nada nem tampouco se arriscar, porque apesar de dizerem por aí que quem não arrisca, não petisca, há petiscos disponíveis que não requerem aceitar riscos.

ESCORPIÃO: O que você quiser que aconteça não há de ser deixado na mão dos misteriosos movimentos do destino, pois, isso seria arriscado. Melhor você tomar a dianteira e iniciar, por própria vontade, esses movimentos. É assim.

SAGITÁRIO: Um pouco de quietude fará bem a você, porque continuar pensando e planejando pareceria sensato, mas é melhor descansar para, depois, retomar os trabalhos com energia renovada. Uma parada fará muito bem.

CAPRICÓRNIO: Socializar é necessário, mais do que em qualquer outro tempo. Socializar é necessário, não apenas para você se enxergar através dos olhos das outras pessoas, como também você agregar algo ao caminho delas.

AQUÁRIO: A boa vontade há de se transformar em vontade prática de fazer o bem, mas não de forma indeterminada, porém, selecionando direito as pessoas que serão depositárias de tudo que você fizer por elas. Tudo em equilíbrio.