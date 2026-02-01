OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (1/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 05:00

Projeta tua mente na direção do Divino, na forma e nome de tua preferência, porque o que importa na construção do relacionamento entre o humano e o Divino não é sua forma, mas a essência.

E assim também é a construção do destino da civilização, pois, enquanto continuamos dando mais importância às aparências e nos voltando ao materialismo para explicar os mistérios da Vida, as sementes do futuro são invisíveis, se encontram na essência da natureza humana.

Toda Lua Cheia é oportuna para nos abstrairmos dos eventos formais do dia a dia para nos consagrarmos à construção da ponte entre o humano e o Divino, portanto reserva um tempo de hoje para essa atividade, deixando de lado preocupações e regozijos, para te dedicar ao mais elevado objetivo de nossa humanidade, nos aproximarmos ao Divino.

ÁRIES: O fator humano sempre complicará todas as equações existenciais, porém, há de se aceitar que nem sequer haveria equações existenciais se não houvesse o fator humano. Portanto, aceite as complicações e faça o possível.

TOURO: Não importa que as coisas não sejam exatamente como você as imaginava, o que importa é que você não se entregue à inércia, com a alma convencida de que já fez tudo que estava ao seu alcance. Ainda pode fazer mais.

GÊMEOS: Conhecimento que não é manifesto tem pouco valor, porque a riqueza do conhecimento se experimenta na interlocução, da mesma maneira com que você se enriqueceu quando teve contato com o conhecimento que recebeu.

CÂNCER: Sem atrevimento acontecerá pouca coisa, muito menos do que sua alma pretende. Portanto, apesar de que o medo continua firme e forte em algum lugar do coração, deixe ele falando sozinho e se lance à aventura da vida.

LEÃO: As tensões nos relacionamentos não são negativas, apenas indicam que ainda há pontos que precisam ser trabalhados para que as pretensões individuais de todas as partes envolvidas se equilibrem com a necessidade de cooperar.

VIRGEM: Permita-se uma dose maior de descontrole do que a habitual, porque anda acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que seria impossível ter tudo sob seu domínio. Não é o caso de controlar, mas de aproveitar. Aí sim!

LIBRA: Quaisquer pretensões que você tiver, você precisará de boas pessoas para as realizar. Portanto, além de investir tempo em continuar lapidando suas pretensões, é imprescindível se dedicar à sociabilidade também.

ESCORPIÃO: O que fazer? O que sua alma quer ser quando crescer? Ainda que você tenha progredido muito na existência, este é o momento de questionar o caminho trilhado, em nome de se preparar melhor para o futuro.

SAGITÁRIO: Nem sempre as pessoas se entendem conversando, porém, aquelas que precisam de experiências mais fortes precisam ser postas à distância nesta parte do caminho, para não atrapalharem as conversas com as que entendem.

CAPRICÓRNIO: Você tem vários trunfos na manga e chegou a hora de começar a usar, porque se continuar acumulando experiências e essas não servirem para você se atrever a experimentar mais, sua alma começará a ficar congestionada.

AQUÁRIO: Você pode fazer o que quiser, agarrar da vida aquilo que for de seu merecimento, pois nada, neste momento, é obstáculo forte o suficiente para deter você. Tudo dependerá, por isso, do tamanho de seu atrevimento.