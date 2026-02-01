Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo de domingo (1/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Leão.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 05:00

Projeta tua mente na direção do Divino, na forma e nome de tua preferência, porque o que importa na construção do relacionamento entre o humano e o Divino não é sua forma, mas a essência.

E assim também é a construção do destino da civilização, pois, enquanto continuamos dando mais importância às aparências e nos voltando ao materialismo para explicar os mistérios da Vida, as sementes do futuro são invisíveis, se encontram na essência da natureza humana.

Toda Lua Cheia é oportuna para nos abstrairmos dos eventos formais do dia a dia para nos consagrarmos à construção da ponte entre o humano e o Divino, portanto reserva um tempo de hoje para essa atividade, deixando de lado preocupações e regozijos, para te dedicar ao mais elevado objetivo de nossa humanidade, nos aproximarmos ao Divino.

ÁRIES: O fator humano sempre complicará todas as equações existenciais, porém, há de se aceitar que nem sequer haveria equações existenciais se não houvesse o fator humano. Portanto, aceite as complicações e faça o possível.

TOURO: Não importa que as coisas não sejam exatamente como você as imaginava, o que importa é que você não se entregue à inércia, com a alma convencida de que já fez tudo que estava ao seu alcance. Ainda pode fazer mais.

GÊMEOS: Conhecimento que não é manifesto tem pouco valor, porque a riqueza do conhecimento se experimenta na interlocução, da mesma maneira com que você se enriqueceu quando teve contato com o conhecimento que recebeu.

CÂNCER: Sem atrevimento acontecerá pouca coisa, muito menos do que sua alma pretende. Portanto, apesar de que o medo continua firme e forte em algum lugar do coração, deixe ele falando sozinho e se lance à aventura da vida.

LEÃO: As tensões nos relacionamentos não são negativas, apenas indicam que ainda há pontos que precisam ser trabalhados para que as pretensões individuais de todas as partes envolvidas se equilibrem com a necessidade de cooperar.

VIRGEM: Permita-se uma dose maior de descontrole do que a habitual, porque anda acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que seria impossível ter tudo sob seu domínio. Não é o caso de controlar, mas de aproveitar. Aí sim!

LIBRA: Quaisquer pretensões que você tiver, você precisará de boas pessoas para as realizar. Portanto, além de investir tempo em continuar lapidando suas pretensões, é imprescindível se dedicar à sociabilidade também.

ESCORPIÃO: O que fazer? O que sua alma quer ser quando crescer? Ainda que você tenha progredido muito na existência, este é o momento de questionar o caminho trilhado, em nome de se preparar melhor para o futuro.

SAGITÁRIO: Nem sempre as pessoas se entendem conversando, porém, aquelas que precisam de experiências mais fortes precisam ser postas à distância nesta parte do caminho, para não atrapalharem as conversas com as que entendem.

CAPRICÓRNIO: Você tem vários trunfos na manga e chegou a hora de começar a usar, porque se continuar acumulando experiências e essas não servirem para você se atrever a experimentar mais, sua alma começará a ficar congestionada.

AQUÁRIO: Você pode fazer o que quiser, agarrar da vida aquilo que for de seu merecimento, pois nada, neste momento, é obstáculo forte o suficiente para deter você. Tudo dependerá, por isso, do tamanho de seu atrevimento.

PEIXES: Do fundo dos mistérios mais exóticos que compõem esse organismo colossal que chamamos de Universo emergem oportunidades. Procure ter a alma lúcida e aberta a mudar de rumo, porque essas oportunidades passam muito rápido.

Mais recentes

Imagem - O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas

O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas
Imagem - Por que o farmacêutico é essencial em tempos de desinformação em saúde

Por que o farmacêutico é essencial em tempos de desinformação em saúde
Imagem - Instituto lança ebook gratuito sobre os vinhos do Vale do São Francisco

Instituto lança ebook gratuito sobre os vinhos do Vale do São Francisco

MAIS LIDAS

Imagem - Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas
01

Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
02

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas
03

Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
04

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'