Horóscopo de domingo (15/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em quadratura.

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:00

Evidentemente, não é nada fácil preservar uma ótica positiva quanto ao futuro do mundo, dada a intensidade com que os brutos se manifestam na atualidade, evocando o desejo escatológico de que o mundo termine, porque, afinal, a fantasia é de que nunca teria dado certo.

Nada mais longe da realidade afirmar que o mundo humano não deu certo, nosso reino criativo inventou coisas magníficas e realizou avanços substanciais em justiça social e direitos humanos, que são detestados por esses grupos que pretendem a superioridade e os privilégios.

Que seja difícil preservar a ótica positiva, porém, não nos autoriza a chutar o balde e desrespeitar a luta de nossos ancestrais, isso seria também uma forma de nos imaginarmos superiores aos nossos semelhantes, sermos os humanos autorizados a declarar que o mundo deve acabar.

ÁRIES: Evidentemente, as pessoas empurram você à linha de frente, porque se algo der errado, elas fingirão que não é com elas e você vai ficar de mãos abanando. Procure entender isso antes de sair por aí metendo as caras.

TOURO: Apesar de as pressões serem incômodas, se não existissem você não se motivaria a ir além das condições atuais, porque enquanto você continuar respirando entre o céu e a terra, haverá também futuro para conquistar.

GÊMEOS: Trapalhadas serão cometidas e, inclusive, como resultado da boa vontade. Nada disso há de perturbar seu objetivo, porque evidencia que você está tentando, que está se armando de coragem para realizar suas pretensões.

CÂNCER: Esperar que tudo dê certo logo na primeira tentativa seria uma atitude ingênua de sua parte. Procure ampliar a margem de erro que você se dá licença para cometer, e assim você aproveitará melhor tudo que acontece.

LEÃO: Contemple as trapalhadas que as pessoas cometem sem reagir, mas fazendo a concessão temporária de que haja certa dose de bagunça, porque é nesse meio ambiente que você encontrará a forma de conduzir tudo como planejado.

VIRGEM: Tentar uma vez, duas, três, inúmeras vezes até dar certo Por mais que em certos momentos sua alma fique irritada com a falta de tino, procure aceitar o procedimento da vida, porque é assim que as coisas funcionam.

LIBRA: As interrupções e imprevistos estão na ordem do dia, mas nada disso há de ser tomado como um sinal de que você não tomou boas decisões. Ao contrário, era de se esperar resistência e contratempos como resultado dessas.

ESCORPIÃO: Como o mundo anda como anda e o mundo é feito de pessoas, você encontra as dificuldades evidentes de confiar em que elas vão cumprir o combinado, não porque sejam maliciosas, mas porque andam distraídas.

SAGITÁRIO: Há de se tomar cuidado para não atropelar as pessoas com a alma motivada pelo espírito de aventura, mas não ao ponto de evitar fazer o que essa motivação pretende. Nem tanto para lá nem muito para cá.

CAPRICÓRNIO: Fazer sua vontade nesta parte do caminho implica passar por cima da vontade alheia, uma situação que tem potencial de eclipsar a satisfação que você colheria por ter feito sua vontade. É algo para refletir.

AQUÁRIO: Se as pessoas criticam duramente as trapalhadas que você eventualmente comete, isso fala mais delas do que de você. Você continue atuando com soltura e liberdade, sendo impermeável ao moralismo recalcitrante.