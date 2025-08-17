OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (17/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Marte em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 05:00

Se houvesse um departamento governamental que estabelecesse as diretrizes que organizassem e regulassem os tempos de trabalho e ócio, é certo que, nesta semana, trocariam o domingo pela segunda-feira.

Hoje está com cara de produtividade, apesar de ser domingo, e amanhã, que é início de "semana útil", terá cara de descanso, mas nós teremos de continuar cingidos a um tipo de agenda que nos obriga a ser produtivos quando deveríamos descansar e vice-versa.

Isso é como obrigar as pessoas a usar roupas de frio quando bate um calor tremendo, há uma falta de coordenação que vai produzindo mal-estares diversos que, ao longo do tempo, vão consolidando a onda de depressão e desgosto que assola todas as pessoas minimamente sensíveis, obrigadas a se ajustar a um mundo totalmente desajustado.

ÁRIES: Sincronizar mentes e corações é um ato divino, uma bênção Todo momento de comunhão, de entendimento mutuo, de partilha, há de ser valorizado, é uma graça. É a vida se manifestando sem limites e obstáculos.

TOURO: Mesmo que pareça injusto ter de arcar com tudo novamente, ainda assim é melhor agir e solucionar do que deixar as coisas correrem soltas. Alguém sempre tem de assumir a responsabilidade e atuar, este é seu momento.

GÊMEOS: A mente é cheia de truques e armadilhas, e nem sempre a alma consegue transitar por esse terreno minado sem sair machucada. Procure manter o foco no propósito maior, naquilo que você quer ser quando crescer.

CÂNCER: Importante é que você mantenha o domínio da situação, defendendo seus interesses. Tudo isso, evidentemente, acompanhado de uma dose colossal de emoções, um turbilhão interior que não parece caber em lugar algum.

LEÃO: A dinâmica dos dias atuais é veloz e cheia de manobras, requerendo de você uma presença de espírito e atenção fora do habitual. Isso é assim porque o momento encerra valores e importâncias sobre seu futuro. Porvir.

VIRGEM: Os planos que fazemos em silêncio precisam se comprovar na realidade, porque esta tem seu próprio funcionamento, além do quê, as outras pessoas têm seus planos também. Relacionamentos são sincronias de planos.

LIBRA: Confiar nas emoções requer certa dose de atrevimento, que nem sempre está presente. Este momento, porém, requer de você uma dose extra de ousadia, para que, apesar dos dilemas, você se lance numa direção. Alvo.

ESCORPIÃO: A experiência de vida é complexa para nossa humanidade, porque acontece em dimensões muito diferentes entre si e ao mesmo tempo. Isso faz com que tenhamos de gastar muito tempo e energia tentando entender o que acontece.

SAGITÁRIO: Anda sendo um bom tempo para exteriorizar e fazer contatos, e assim colocar em marcha uma nova rodada de acontecimentos. A vida se renova continuamente, e nunca deixará de acontecer algo interessante para embarcar.

CAPRICÓRNIO: Faça você acontecer, e que as pessoas se beneficiem com isso, porque assim é a vida e ponto final. É melhor que as coisas sejam feitas do que ficar criando conflitos abstratos em que ninguém consegue se entender.

AQUÁRIO: Entre uma coisa e outra, as rodas misteriosas da vida sincronizam o que seja necessário, nem sempre de acordo com o que desejamos, mas essa é outra história. A questão é, agora, seguir o fluxo. Seguir.