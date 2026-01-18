OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (18/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção; Lua Nova em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 05:00

Se quiseres conhecer alguém, investiga o que essa pessoa ama, aquilo pelo qual ela faz os maiores sacrifícios da galáxia, transcendendo sua autonomia egoísta para preservar os laços que a conectam.

Não sou poeta suficiente para descrever o que é amor, mas dentro de minhas limitações te garanto que o amor é um estado de ânimo invisível, que vem antes das manifestações neuroquímicas, e que nos motiva a transcendermos o isolamento egoísta, nos conectando a um lugar, a pessoas, ao ofício que desempenhamos ou ao Poder Superior que chamamos de Deus; sem o amor vamos nos deprimindo, porque está escrito no destino humano que somos quem somos na mesma medida de nossas conexões.

O materialismo promoveu a autonomia individual e foi relativamente bem sucedido, mas agora sucumbe sob o peso de seu próprio equívoco.

ÁRIES: Renove o apelo da ambição, se permita sonhar alto, porque este é um momento de ascensão, a qual é sempre bastante sofrida, já que você precisa investir recursos materiais e subjetivos que nem sempre estão disponíveis.

TOURO: Rever os conceitos que você deu por garantidos e verdadeiros até aqui seria uma atitude sábia, porque o mundo andou mudando radicalmente e com muita velocidade, e sua alma corre o risco de ficar ultrapassada. Melhor não.

GÊMEOS: Aquilo que é de seu merecimento não é garantido que esteja em suas mãos, porque o mundo anda ficando mais selvagem do que em quaisquer outros tempos, e as pessoas avançam sobre o merecimento das outras com naturalidade.

CÂNCER: Acertar contas com essas pessoas que vivem sorrindo quando enfrentam você, mas que pelas costas se mostram diferentes e adversas, é a situação mais importante deste momento, para abrir passagem e se livrar delas.

LEÃO: Arrume as gavetas, armários e todos esses cantos da casa ou escritório onde ficam entulhadas as coisas sem solução. É hora de fazer espaço, de despejar as coisas velhas e se renovar para abraçar o futuro desejável.

VIRGEM: Leve a sério suas pretensões, porque mesmo que pareçam distantes demais para serem factíveis, neste momento você se encontra nesse lugar mágico que é o início de todo caminho, que só se manifesta dando o primeiro passo.

LIBRA: Este é o melhor momento possível para você selecionar algum dos tantos assuntos que se alastram há tanto tempo, que provavelmente você nem lembra como começou, e se dedicar a colocar um ponto final, dentro do possível.

ESCORPIÃO: Todas essas coisas bonitas que você anda pensando, junto com as outras, não tão bonitas assim, seriam compreendidas com mais clareza se você as colocasse sobre a mesa e discutisse com pessoas em que você confia.

SAGITÁRIO: Cuide dos seus recursos materiais e espirituais, isto é, procure fazer com que esses tenham utilidade, porque tudo que potencialmente tem muito valor, mas não é utilizado, acaba sendo desvalorizado.

CAPRICÓRNIO: Tome as iniciativas pertinentes a cada questão que você gostaria de ver acontecendo, porque se você ficar esperando que os mistérios da vida as façam acontecer, provavelmente só acontecerá isso, esperar.

AQUÁRIO: Aquilo que as circunstâncias impedem você de realizar é o que precisa ser mais amadurecido, porque esses obstáculos não são definitivos, são um chamado para você ter tempo de refletir melhor sobre tudo.