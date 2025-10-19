OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (19/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 05:00

Iniciar alguma discussão é uma tentação difícil de resistir num dia como hoje, mas se por essas coisas da intuição tu consegues prever que esse ato não vai dar em nada além de irritação e briga, melhor driblar os assuntos polêmicos e adotar uma postura apaziguadora.

Porém, se te deixas levar por esse ímpeto de guerra que toma conta da alma humana quando se convence de estar com a razão, e diante de pessoas que a contradizem, então procura, pelo menos, que a discussão se torne um terreno fértil para todas as pessoas que nela intervêm saiam mais esclarecidas ou, no mínimo, que tenham ouvido algo novo.

É impossível tentar convencer quem não se abre a possibilidades diferentes, mas pelo menos, é possível que das discussões as pessoas saiam cientes de que há mais vida além de suas razões particulares.

ÁRIES: O estado de nervosismo há de ser administrado da melhor maneira possível, para você não cair na tentação de destruir ou que ainda seria útil no futuro. Não se trata de contenção, mas de canalizar direito essa energia.

TOURO: As ofensas precisam ser tratadas com cuidado, porque apesar de fazer com que suas tripas se revolvam para dar o troco, seria sábio de sua parte respirar fundo e arquitetar respostas mais eficientes. Para ganhar.

GÊMEOS: Faça uso dessa energia toda que circula renovada através de seu corpo e alma para arrumar tudo que andou sendo deixado de lado nos últimos tempos. A procrastinação está sempre por aí, mas também a forma de a resolver.

CÂNCER: De vez em quando é bom se deixar levar pelos impulsos, mesmo que lá dentro sua alma se sinta insegura sobre os resultados, ou sobre o que as pessoas pensariam. Os impulsos são irracionais, mas também podem ser úteis.

LEÃO: Agora é um momento de tensão que invade o terreno que sua alma consideraria seguro e impenetrável. Isso vai passar, e se você não se deixar levar por reações desproporcionais, não deixará rastro algum. Tranquilidade.

VIRGEM: As palavras ríspidas e ofensivas provocam reações viscerais, mas também enredam sua alma em relacionamentos dos quais seria melhor tomar distância, a não ser que você descubra certo gosto pelas discussões aguerridas.

LIBRA: O impulso consumista não é nada sábio, se deixa seduzir pelo brilho falso de coisas que, depois de adquiridas, não servem para nada, ou servem durante um curto tempo para depois serem jogadas fora. Saia dessa.

ESCORPIÃO: Por mais que sua alma reconheça que haveria sabedoria em dar tempo ao tempo, a paciência nunca será uma de suas mais destacadas virtudes, e chega uma hora em que ela acaba e aí tudo segue a via dos impulsos.

SAGITÁRIO: Essa vontade louca de dar o troco precisa ser arquitetada melhor, porque se você se deixar levar pelos impulsos e reagir com força total, provavelmente o tiro sairá pela culatra. Contenha o impulso e reflita.

CAPRICÓRNIO: Lidar com pessoas ofensivas não é algo fácil, porque a primeira reação diante delas é visceral, o que agregaria lenha à fogueira. Porém, se você se contiver um pouco e pensar melhor, agirá com sabedoria.

AQUÁRIO: Aproveite a força que circula através de seu corpo e alma para adiantar expediente de tudo que você andou pensando, mas que também procrastinava sistematicamente. Agora é aquela hora de recuperar o tempo perdido.