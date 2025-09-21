OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (21/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol eclipsado pela Lua Nova de Virgem.

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 05:00

A mentira tem pernas curtas, mas são vigorosas e velozes, fazem barulho e levantam poeira, ao ponto de ser mais difícil perceber a luz da verdade que, de forma implacável, surge no horizonte.

O único poder real que a mentira tem é a capacidade de atrasar os procedimentos universais, porque enquanto a mentira conta com resultados imediatos, ela não tem o poder dos procedimentos universais, que atuam em consonância com a eternidade.

Por isso, ainda que nos assombre a percepção do retorno da brutalidade social e ideológica que parecia enterrada para sempre, depois de o mundo ter se envolvido em guerras que supostamente foram feitas para que nunca mais o mundo se envolvesse em guerras, mesmo assim confiemos alegres e cheios de serenidade em que tudo isso vai passar.

ÁRIES: Talvez você não tenha ainda a dimensão das transformações que aconteceram e das que em gerúndio se desenvolvem, mas é importante que você tenha em mente que a vida não será nunca mais o que foi. Tudo diferente.

TOURO: O inevitável pode ser temido, mas deveria ser acolhido com serenidade, porque é uma mensagem desse organismo colossal que chamamos de Universo. É triste que o ser humano viva com medo a maior parte do tempo.

GÊMEOS: Estando tudo bem para todas as partes, não haveria mais motivo de disputa. Porém, na prática as coisas não são assim, porque à medida que algo fica bem, as pessoas puxam de dentro de si outras queixas diferentes.

CÂNCER: Em alguns momentos, o entendimento entre as pessoas empaca e até parece retroceder, mas você precisa confiar em que tudo está indo da melhor maneira possível, apesar dos contratempos. O entendimento prevalecerá.

LEÃO: Para você assegurar o que pretende, é uma questão de seguir pelo caminho sem chamar muito a atenção, e isso só é possível se escondendo por trás do cumprimento das obrigações e responsabilidades. Abaixo do radar.

VIRGEM: Nenhuma pessoa é inalcançável, algumas são de mais difícil acesso do que outras, e se você tiver em mente uma em especial, procure se movimentar estrategicamente na direção dela, sem se importar com a dificuldade.

LIBRA: Siga pela linha de tudo que você deva fazer, gostando ou não, e perceberá quanto rende o tempo, porque se você fica resistindo ao inevitável, o tempo se perde todo em lamentos e dores totalmente desnecessárias.

ESCORPIÃO: De um jeito ou de outro, pela facilidade ou pela complicação, as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho vão precisar se entender e fazer alguns combinados. Sem dar esse passo em primeiro lugar, nada feito.

SAGITÁRIO: O que tiver de acontecer, acontecerá, e o que você quiser fazer acontecer, você terá de tomar as devidas iniciativas. Será que vai dar para conciliar os acontecimentos do destino e os de seu desejo? O tempo dirá.

CAPRICÓRNIO: É muito bom que você tenha suas opiniões formadas e bem substanciadas, porém, melhor ainda seria que você revisasse suas opiniões, porque alguns conceitos, com o tempo, se transformam em preconceitos.

AQUÁRIO: Grandes voos requerem enormes investimentos, e é diante dessa realidade que a alma fica temerosa de que o investimento não traga os resultados desejados. Porém, como saber dos resultados antes de fazer o investimento?