OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (22/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Netuno em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de março de 2026 às 05:00

A inexistência do livre arbítrio, ou sua existência como mera fantasia, é uma teoria antipática, mas que não deixa de chamar a atenção.

Se tudo e todos acontecemos apenas porque há poderes implacáveis em andamento, dos quais apenas somos soldadinhos cegos, é uma descrição da realidade nada simpática para o humano que, de forma constante, está em luta consigo mesmo e com a realidade exterior, tentando fazer o certo e evitando fazer algo que conste da lista de transgressões e vícios.

Se o livre arbítrio não fosse uma realidade, mesmo que insólita, o bem e o mal, o certo e o errado seriam funções inexoráveis e, portanto, não haveria necessidade de lutar e nossos conflitos seriam fúteis, levando à implosão da civilização, já que não haveria nenhuma perspectiva de a Verdade derrotar a Mentira.

ÁRIES: Sua alma se sentiria mais tranquila se desse para entender tudo dentro da racionalidade habitual, mas nesta parte do caminho esse método não funciona, e em seu lugar se torna necessário agir por intuição. A vida protege.

TOURO: Suas estratégias precisam continuar sendo discretas, para que as pessoas não saibam tudo que você pretende. Isso não significa partir para a manipulação, apenas considerar que há assuntos que não devem ser compartilhados.

GÊMEOS: A congregação das necessárias pessoas para dar seguimento aos seus projetos é a parte mais difícil da história, mas é onde o enriquecimento dos relacionamentos humanos acontece Encare essa com alegria.

CÂNCER: Pratique o que você predicar e tudo dará mais ou menos certo. Só mais ou menos! Sim, porque há coisas que não dependem de sua atuação nem tampouco estão sob seu domínio. Faça a sua parte com carinho, essa é a garantia.

LEÃO: O momento produz emoções muito intensas que é necessário dominar sem, no entanto, as reprimir, porque não há nada mais perigoso do que reprimir sentimentos, já que assim, ao longo do tempo se transformam em ressentimentos.

VIRGEM: É insuficiente que as pessoas concordem com tudo que você demanda, importante mesmo é que elas atuem de acordo com o que prometem. Para isso acontecer, é imprescindível que você as monitore de perto. Só assim.

LIBRA: As pessoas não são descartáveis, como peças de máquinas, porém, elas são substituíveis, especialmente se por essas coisas estranhas da vida algumas delas começam a ser opressivas e exigir coisas além da conta.

ESCORPIÃO: Entre a maravilhosa imaginação, que é uma dimensão que desconhece limitações, e a realidade concreta, há uma passagem muito estreita, por onde não cabe tudo, mas somente o que você tiver capacidade de realizar.

SAGITÁRIO: Com palavras suaves e gestos cordiais, você preparará o terreno para as pessoas aceitarem suas propostas. Essa preparação é essencial, porque assim você não terá de gastar tempo em lutas inglórias e inúteis.

CAPRICÓRNIO: Para haver o necessário entendimento entre as pessoas com que você convive, tem de haver conversas abertas e sinceras sobre os temas que, de outra maneira, ficando ocultos, provocariam opressão. Melhor não.

AQUÁRIO: Se cada pessoa envolvida em relacionamentos fizesse a parte que lhe toca, não haveria tantos conflitos nem tampouco distorções. Porém, há uma tendência às pessoas se acomodarem enquanto outras assumem todas as tarefas.