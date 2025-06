HORÓSCOPO

Horóscopo de domingo (22/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Saturno em quadratura

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de junho de 2025 às 05:00

O afeto cordial e alegre de um abraço e carícia acolhedores é um ingrediente importante para o bem viver, mas é de uma natureza que precisa ser dosada com sabedoria, como o açúcar branco, que pode ser bom para o organismo, mas se consumido em excesso se torna tóxico.>

É raro encontrarmos pessoas afetuosas, que nos façam sentir à vontade, que não nos pressionem nem empurrem, mas que nos facilitem acesso, em vez de nos tratarem com severidade e dando sermão, como se estivéssemos sempre em dívida, sempre em falta.>

A severidade também há de ser consumida na dose exata, porque em excesso ela também intoxica os relacionamentos humanos, os tornando áridos e agressivos, em muitos casos sem isso ser necessário, apenas como demonstração de enfado e de pequeno poder.>

ÁRIES: Adversidades e favorecimentos se misturam nesta parte do caminho, e sua alma faria bem em não preferir nem umas nem outras dessas condições, mas permanecer no lugar da sabedoria, agindo de acordo às necessidades. Aí sim.>

TOURO: Cuide para que segundas e terceiras intenções não se tornem mais importantes do que a intenção original que leva você a estabelecer contato com certas pessoas. Aquilo que é conversado há de ser feito com sinceridade.>

GÊMEOS: No caminho tinha pedras, tinha pedras no caminho. Sempre haverá pedras, mas não é obrigatório que você tropece em todas né? É para isso que serve a experiência, para, pelo menos, não tropeçar de novo nas mesmas.>

CÂNCER: Algumas obrigações são ineludíveis, mesmo que consumam energia emocional que sua alma gostaria de investir em outros assuntos que considera mais importantes. Agora é hora de cumprir obrigações e ponto final.>

LEÃO: Ressentimentos à parte, sua alma avançou muito e isso há de ser valorizado mais do que quaisquer sapos que você tiver engolido. Procure curar os ressentimentos, porque não ajudam em nada a você continuar progredindo.>

VIRGEM: O que as pessoas prometem e não cumprem merece ser cobrado, mas de uma maneira que não intimide, porque se isso acontecer o tiro vai sair pela culatra. Você precisa dessas pessoas, portanto, trate bem todas elas.>

LIBRA: Mesmo que não seja possível conquistar tudo que você pretende, pelo menos haverá alguns avanços importantes, e isso há de ser valorizado, em vez de ficar se lamentando pelas limitações impostas pelo destino.>

ESCORPIÃO: Como não há cabimento para todos os desejos e as obrigações no tempo de cada dia, existe o discernimento para sua alma selecionar com sabedoria os desejos mais importantes, sem deixar de cumprir as obrigações.>

SAGITÁRIO: Há duas maneiras diferentes de progredir. Uma é a mais comum de todas, na qual as pessoas se concentram em lutar contra aquilo que parece limitar o progresso. A segunda, incomum, é lutar a favor do que se pretende.>

CAPRICÓRNIO: Se pudéssemos nos isolar para que o mal-estar do mundo não nos afete, seria ideal. Porém, nossa humanidade é uma dimensão onde estamos todos conectados telepaticamente, para o bem ou para o mal. Pense nisso.>

AQUÁRIO: O dia a dia acontece em modo automático, mas de vez em quando é bom prestar um tanto de atenção e se envolver com carinho com essas coisas cotidianas. Para isso, as coisas quebram e demandam sua atenção. É por aí.>