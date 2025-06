AUTOS

Teste de segurança aprova VW Tera e reprova Peugeot 2008; entenda

Antônio Meira Jr.

Publicado em 22 de junho de 2025 às 11:00

Entidade criticou a atuação da Stellantis na América Latina Crédito: Divulgação

Nos últimos dias, o Latin NCAP divulgou a avaliação de dois SUVs comercializados no mercado brasileiro. Enquanto o subcompacto Volkswagen Tera foi muito bem, o Peugeot 2008, decepcionou. >

"A Stellantis decepciona mais uma vez, neste caso com um modelo que tem concorrentes no mercado que oferecem melhor equipamento de segurança passiva e ativa de série", declarou Alejandro Furas, secretário geral do Latin NCAP. >

O executivo foi além e disse: "é preocupante ver que fabricantes de veículos líderes, como alguns dos que fazem parte do grupo Stellantis, continuem oferecendo modelos com desempenho de segurança tão baixo, como se as vidas na América Latina e no Caribe não importassem tanto quanto as da Europa".>

OS RESULTADOS DO PEUGEOT 2008>

Produzido na Argentina, o 2008 oferece quatro airbags (dois frontais e dois laterais para o tórax) e controle eletrônico de estabilidade de série e sistemas avançados de assistência à condução como opcional. >

Com esses equipamentos, o SUV alcançou 42,16% de proteção em ocupante adulto, 59,21% em ocupante infantil, 54,48% em proteção a pedestres e usuários vulneráveis das vias e 55,81% em assistência à segurança. >

O teste de impacto lateral de poste não foi realizado e foi classificado com zero pontos devido à falta de proteção lateral para a cabeça nas fileiras dianteira e traseira padrão. >

A classificação obtida em proteção de ocupantes adultos limitou o resultado do modelo a uma estrela.>

O SUV da Peugeot recebeu apenas uma estrela em teste de segurança Crédito: Divulgação

OS RESULTADOS DO VOLKSWAGEN TERA>

Recém-lançado no país, o Tera é fabricado pela Volkswagen no interior de São Paulo. O veículo conta com seis airbags e controle eletrônico de estabilidade de série e sistemas avançados de assistência à condução como opcional. >

Com esse pacote, o Tera alcançou 89,88% em ocupante adulto, 87,25% em ocupantes infantis, 75,77% em proteção a pedestres e usuários vulneráveis das vias e 84,76% em assistência à segurança. >

Apesar do bom resultado, o Latin NCAP pontuou: "O Tera apresentou um bom desempenho geral, com estrutura e área dos pés estáveis. A proteção para o peito do condutor no teste de impacto frontal poderia ser melhorada. A proteção infantil apresentou níveis médios a bons nas provas dinâmicas, podendo alcançar melhores resultados. A proteção dos pedestres na parte superior das pernas também poderia ser aperfeiçoada". >

O novo modelo da Volkswagen garantiu nota máxima em segurança Crédito: Divulgação

VOLVO ANUNCIA NOVA VERSÃO PARA O EX30>

Segunda marca mais vendida do mercado premium brasileiro, a Volvo tem foco na eletrificação e segue diversificando seu portfólio. Desta vez, a empresa sueca anunciou que irá comercializar no país o EX30 na configuração Cross Country, nome de sua linha de veículos com aptidão para encarar estradas sem pavimentação. >

Com chegada às concessionárias prevista para setembro, essa nova opção do crossover elétrico custará R$ 314.950 e vai estrear a tração integral na família EX30. >

Equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, o Cross Country desenvolve 428 cv de potência e 55,3 kgfm de torque. Dessa forma, esse Volvo acelera de zero a 100 km/h em apenas 3,7 segundos - tornando-se o modelo mais rápido da marca. >

A bateria de 69 kWh garante uma autonomia de até 327 quilômetros (conforme o Inmetro), o que possibilita que o cliente explore além do ambiente urbano.>

Elétrico, o EX30 ganhou uma configuração com aspecto aventureiro Crédito: Divulgação

HÍBRIDO, VOLVO XC60 É ATUALIZADO>

Outro Volvo com novidades é o XC60, que ganhou a mesma identidade visual dianteira adotada no XC90 - além de novas rodas e ajustes na cabine. >

A tração integral foi mantida e a propulsão híbrida não foi alterada. O SUV continua desenvolvendo 462 cv de potência combinada, o que proporciona aceleração de zero a 100 km/h em 4,8 segundos. >

Além disso, o XC60 pode rodar até 48 km em modo puramente elétrico. São quatro versões: Plus (R$ 459.950), Ultra (R$ 509.950), Ultra Dark (R$ 519.950) e Polestar (R$ 539.950).>