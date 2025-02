OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (23/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte se afasta da Terra.

Outro dia me questionaram se o egoísmo humano não seria também parte do Plano Divino, e a pergunta, evidentemente, tem fundo egoísta, porque impede a percepção de que o Plano Divino é nos dar corda para nos refestelarmos do jeito que quisermos em nossos caprichos perecíveis até chegar o dia em que, fartos de sofrer pelo equívoco egoísta, utilizemos nosso livre arbítrio para voltar nossa percepção à Vida Divina de nossas vidas e nunca mais perdermos tempo e desperdiçarmos vida.>

ÁRIES: A ambiguidade do momento não se resolve atropelando a realidade, mas organizando o tempo para que haja momentos de expressão e outros de ocultamento. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é algo impossível, ou não?>

VIRGEM: As pessoas simpáticas e antipáticas estão misturadas nesta parte do caminho, portanto, não há como as separar e selecionar somente as que interessam. Procure navegar no mundo social com soltura e leveza, isso sim.>