Horóscopo de domingo (28/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Netuno em conjunção.

Publicado em 28 de abril de 2024 às 05:00

Todo aquele e tudo aquilo que limitar ou restringir teu acesso às experiências que tuas paixões requerem para serem nutridas será considerado o Mal pela tua alma, e apesar de haver aí um enorme investimento de ideações, emoções e atitudes, o convencimento não te brindará nem com liberdade nem muito menos com esclarecimento, porque nunca conseguirás ir além dos conceitos de bem e de mal como experiências vinculadas às tuas simpatias e antipatias, e afirmarás de pés juntos, com o convencimento alegre que só a ignorância é capaz de oferecer, que a verdade seja relativa ao ponto de vista e nada além.

Se apontares todo esse investimento autocentrado de tuas paixões em visões além de ti, conseguirás amadurecer, evoluir e desintegrar a ignorância alegre que te torna menos do que poderias ser.

ÁRIES: Aquilo que se vive com intensidade na vida interior pode, eventualmente, ser muito difícil de expressar e compartilhar, mas se você tiver um pouco de presença de espírito, o tempo vai resolver isso para você.

TOURO: Todo mundo anda com uma urgência incompatível com o que as circunstâncias propiciam, e por isso sua alma há de ter cuidado para não se deixar contagiar por esse movimento, mas se agarrar ao que seja possível.

GÊMEOS: Encontrar as pessoas certas teria de ser o objetivo prioritário nesta parte do caminho, porque seus planos são bons, as perspectivas de realização também, só faltam as pessoas certas para colaborar. Sem elas, nada.

CÂNCER: O entusiasmo é sagrado, porque é combustível de todos os empreendimentos bem-sucedidos. Porém, se o entusiasmo se transforma num objetivo em si mesmo, sem ação posterior ou simultânea, acaba se degradando.

LEÃO: Adeque seus anseios e desejos ao que, neste momento, esteja ao alcance de suas possibilidades, porque ficar forçando a barra agora traria resultados complicados, bem distantes da satisfação procurada. Melhor não.

VIRGEM: As pessoas que servem de referência a você andam passando por experiências que provocam comoção em todos. Vale a pena observar tudo com certo distanciamento, porque assim você poderá prestar alguma ajuda útil.

LIBRA: Viver bem não é algo que aconteça por obra e graça dos mistérios do Universo, mas como resultado de seu empenho e vocação, porque de que adianta ter tudo ao alcance da mão sem a boa vontade de aproveitar os ingredientes?

ESCORPIÃO: É bom ter certezas e definições, mas não ao ponto de sua alma deixar de prestar atenção ao momento em que os ventos mudam, as circunstâncias também, e se adaptar ao que acontece em vez de forçar a barra.

SAGITÁRIO: Sua alma está ansiosa para pôr as mãos naquilo que vem sendo objeto de disputa, e a cada dia se aproxima cada vez mais do objetivo. Por isso mesmo é que você precisa andar cuidando para não pisar na jaca. Melhor não.

CAPRICÓRNIO: Pensar coisas lindas e maravilhosas é a parte fácil da história, a parte difícil começa através do esforço para tirar essas ideias lindas do mundo abstrato e as encaixar no seu dia a dia. Só assim é bom!

AQUÁRIO: Prazeres, regozijos e experiências de leveza e alegria, nada menos e nada mais do que isso sua alma requer nesta parte do caminho. Está tudo disponível, mas misturado com circunstâncias que limitam as experiências.