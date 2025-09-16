João Roma visita pela primeira vez sede do União Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:00
Em reaproximação com o grupo político do qual sempre fez parte, o ex-ministro João Roma (PL) visitou, nesta segunda-feira (15), a sede do União Brasil na Bahia. Foi a primeira vez que o ex-deputado federal esteve no local.
João Roma se reuniu com ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil. A expectativa é de que os dois marchem juntos nas eleições de 2026.
À coluna, João Roma disse que foi acompanhado de lideranças de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Entre elas, o vereador e empresário Jailson Oliveira. Esses aliados devem declarar apoio a ACM Neto e ao próprio Roma no pleito do próximo ano.