João Roma visita pela primeira vez sede do União Brasil

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:00

ACM Neto, João Roma e lideranças de Paulo Afonso
ACM Neto, João Roma e lideranças de Paulo Afonso Crédito: Divulgação

Em reaproximação com o grupo político do qual sempre fez parte, o ex-ministro João Roma (PL) visitou, nesta segunda-feira (15), a sede do União Brasil na Bahia. Foi a primeira vez que o ex-deputado federal esteve no local.

João Roma se reuniu com ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil. A expectativa é de que os dois marchem juntos nas eleições de 2026.

À coluna, João Roma disse que foi acompanhado de lideranças de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Entre elas, o vereador e empresário Jailson Oliveira. Esses aliados devem declarar apoio a ACM Neto e ao próprio Roma no pleito do próximo ano.

