QUIROGA

Horóscopo de domingo (6/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus em sextil com Saturno e Netuno

Oscar Quiroga

Publicado em 6 de julho de 2025 às 05:00

Data estelar: Vênus em sextil com Saturno e Netuno. >

As circunstâncias são favoráveis ao teu regozijo, mas se teu humor se apegar teimosamente a tudo que de errado acontece, pessoal e impessoalmente, por mais que o cenário seja uma maravilha, tu não desfrutarás desse, e ainda mais, é bem possível que tua presença mal-humorada estrague a alegria alheia também.>

O ideal é que nosso humor não seja dependente das circunstâncias, mas que de dentro de nosso coração se irradiem, o tempo inteiro, as melhores vibrações, porque assim nossa presença é o ingrediente que melhora o cenário, e todas as pessoas buscariam nossa alegre companhia.>

Os humores oscilam, não há como evitar isso, mas dá para construir uma nota musical dominante em nosso coração, o tom pelo qual seremos conhecidos pelas pessoas que se relacionam conosco.>

ÁRIES: O melhor a fazer neste momento é você se divertir com tudo que acontece, porque por trás da desconexão aparente, os mecanismos misteriosos da vida continuam operando ao seu favor. Está tudo certo, no mundo incerto.>

TOURO: Nem tudo está sob seu controle, porém, não seria o caso de depender de tudo estar sob seu controle para as coisas darem certo. O que importa, nesta parte do caminho, é que você confie nos mistérios da vida e siga em frente.>

GÊMEOS: Este é um bom momento para fazer relações públicas e você se articular com as pessoas que podem colaborar com seus projetos, ou mesmo com aquelas que brindem com leveza e alegria ao seu caminho. Sopram bons ventos.>

CÂNCER: Aquilo que for mais precioso para você, oculte sob um manto de discrição, porque do jeito que andam o mundo e as pessoas, atrair atenção sobre o que você valoriza não seria uma boa pedida. Discrição é a alma do negócio.>

LEÃO: As pessoas certas estão ao seu alcance, mas provavelmente ocupadas com outras coisas, e precisarão ser convencidas a se aliarem aos seus esforços. Um pouco de sedução será necessária, mas sem hipocrisia. Tudo natural.>

VIRGEM: É hora de você dar um voto de confiança à vida, em vez de se lamentar como se a vida estivesse castigando você. Há males que vêm por bem, significando que os perrengues atuais servirão para algo muito positivo.>

LIBRA: A leveza e alegria que brilhavam pela ausência começam a circular pela sua alma, e isso é motivo de celebração, porque mesmo que não solucionem os aspectos práticos, servem para você tomar decisões mais acertadas.>

ESCORPIÃO: Melhor você não esperar que as pessoas compreendam o que você tem intenção de fazer, não é hora de garantir conchavo. É hora de você se movimentar de acordo com suas pretensões, fazendo segredo de tudo. É por aí.>

SAGITÁRIO: Sem fazer muito esforço, as pessoas certas irão surgindo, e como está começando um bom período para você, seria interessante você se reaproximar daquelas pessoas com que, no passado, houve discórdias desnecessárias.>

CAPRICÓRNIO: Se houver alegria e leveza, com certeza a graça da vida sorrirá a você e tudo andará com rapidez, diferente de você encarar os compromissos com mau humor. Aceite a realidade, porque assim é muito melhor.>

AQUÁRIO: Aproveite as circunstâncias favoráveis para elevar seu ânimo e preservar sua consciência nesse nível, porque mesmo que as circunstâncias adversas continuem todas por aí, você vai, pelo menos, andar com graça e leveza.>