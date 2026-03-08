OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (8/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 8 de março de 2026 às 05:00

Ontem foi o sonho sem limites nem preocupação, hoje é o sonho que busca os instrumentos para se realizar entre o céu e a terra; se nós sempre seguíssemos esse roteiro, é certo que nossas frustrações seriam mínimas e nossas celebrações ocupariam a maior parte do tempo.

Erramos, porém, em acreditar que os sonhos tenham o poder de se realizarem por si mesmos, e passamos a vida perdendo tempo com esperanças que foram confundidas com ilusões, enquanto se nos tornássemos agentes daquilo que esperamos que a vida faça acontecer, então viveríamos alegres e confiantes, donos de nossos próprios destinos.

É possível sermos os arquitetos de nosso próprio céu, mas para isso temos de nos erguer sobre nossos próprios pés e aproveitar na prática as oportunidades que o céu nos oferece com sua habitual generosidade.

ÁRIES: É oportuno agir de acordo à natureza dos acontecimentos, porque não se pode continuar atuando como se nada novo tivesse ocorrido. As coisas estão de ponta-cabeça e sua alma precisa atuar de acordo ao cenário.

TOURO: Muitas coisas precisam ser repensadas antes de dar continuidade, porque o cenário atual é totalmente diferente do que era esperado. Procure manter a cabeça no lugar e o coração sereno, porque assim tudo dará certo.

GÊMEOS: Salta à vista o quanto as pessoas andam precisando de orientação, mas também o quanto elas não percebem essa necessidade. O resultado é que provocam distorções tendo a certeza de que não fazem nada além do necessário.

CÂNCER: Faça o possível e tente também fazer o impossível para colocar em marcha tudo aquilo que representa seu futuro concreto Evite, nesta parte do caminho, se enredar demais em sonhos que parecem mais com fantasias.

LEÃO: Se você observar a arquitetura de seus próprios pensamentos, perceberá que, ao longo dos meses passados, se operou uma mudança enorme. Aquilo que você dava por garantido, não é mais, e novas perspectivas se abriram.

VIRGEM: Vale mais a pena você se arriscar um pouco além do habitual do que continuar tentando se manter dentro do terreno seguro, porque conhecido. Agora é oportuno você assumir mais riscos do que o habitual. Em frente.

LIBRA: Esse mundo louco provoca ansiedade e todo tipo de distorções psíquicas, porém, logo mais as pessoas despertarão para uma realidade que sempre esteve ao alcance, mas que foi negligenciada. O poder de transformar.

ESCORPIÃO: Esses assuntos que você está começando mostrarão as facilidades de imediato, mas é preciso não se iludir com que o caminho inteiro será assim. Logo mais se mostrarão também as complexidades envolvidas.

SAGITÁRIO: É propício você se envolver nalgum novo empreendimento, que não precisa ser fabuloso, apenas prático, que ofereça resultados perceptíveis. Começar algo significará uma renovação maior do que a imaginada.

CAPRICÓRNIO: Finalize tudo que estiver ao seu alcance, para não carregar o peso do passado ao novo ciclo que está começando. Este é o momento em que sua alma precisa fazer um corte que separe o passado do futuro. É assim.

AQUÁRIO: É preciso utilizar o discernimento para selecionar direito tudo que é conversado, porque grande parte do que parecem ser propostas para o futuro não passa de fumaça que se dispersará rapidamente, sem deixar rastros.