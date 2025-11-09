OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (9/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio inicia aproximação à Terra.

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 05:00

Pensar binariamente é abrir mão do livre arbítrio, e essa afirmação não tem nada a ver com a malsucedida revolução de identidade de gênero, mas com o viciado conceito de dividir o Universo entre o bem e o mal.

Pensar binariamente o Universo numa eterna disputa entre o bem e o mal elimina o livre arbítrio, porque esse só funciona quando nos lançamos à transcendência dessa equivocada dinâmica binária

Livre arbítrio não é escolher se você luta pelo bem ou pelo mal, porque nem os mais abomináveis genocidas se olham no espelho e enxergam um monstro, ao contrário, enxergam o paladino da justiça que traz ordem e progresso ao mundo. Enquanto não te esforçares para transcender o simplista raciocínio binário, sinto informar, não conhecerás nunca o verdadeiro sentido da liberdade.

ÁRIES: Você pode ter total certeza de suas razões, mas também há de aceitar que a outra parte se encontra na mesma situação, e como resultado, onde deveria haver diálogo há apenas discussões estéreis. Supere.

TOURO: Eventualmente, suas suspeitas serão confirmadas, mas a confirmação não lhe outorgará o direito de fazer intervenções, porque abrirá diante de seus olhos um panorama ainda mais complexo do que você imaginava.

GÊMEOS: Poucas pessoas são chatas o tempo inteiro, porque esse seria o caráter delas, porém, quase todas as pessoas passam por momentos em que ficam chatas e críticas demais, sobre coisas que nem precisam. Manobre de acordo.

CÂNCER: São tantos detalhes, tantas pontas soltas, que é legítimo sua alma se sentir exausta antes mesmo de colocar mãos à obra. Transcenda esse cansaço abissal e continue em frente com seus propósitos. Vai dar tudo certo.

LEÃO: Dentre todas as coisas que entusiasmam você e que poderiam ser postas em marcha a partir de agora, há somente algumas poucas com verdadeiras chances de se consolidar. Portanto, faça uma seleção sábia de perspectivas.

VIRGEM: Essa inquietação que toma conta de sua alma e que produz irritação, já que nada demais nem de menos acontece, há de ser administrada com suficiente sabedoria para não se tornar motivo de imprudências.

LIBRA: Evite deixar sua mente com a rédea solta, porque se tornará tão selvagem que você, depois, perderá o controle, e assim, não será você que pensa os pensamentos, mas os pensamentos pensarão você. Inversão de papéis.

ESCORPIÃO: Cuide para que tudo seja feito às claras, porque contas bem feitas preservam os bons relacionamentos. Seria contraproducente que por falta de atenção no momento atual, você se frustrasse com as coisas amanhã.

SAGITÁRIO: Mudar de opinião não é errado, mas você precisa aceitar que as pessoas não acolhem de bom grado essa atitude, ao contrário, a criticam e pressionam você para que se mantenha na linha da coerência. Administre.

CAPRICÓRNIO: Tome um tempo para ficar a sós com sua própria alma, mas não para se atormentar com os dilemas interiores que provavelmente nunca serão solucionados. Aproveite o tempo da solidão para colocar ordem em sua alma.

AQUÁRIO: Evite se encantar tanto com a simpatia de certas pessoas que sua alma perca o discernimento, porque por trás dos sorrisos agradáveis algumas delas têm segundas e terceiras intenções e você pode cair em golpes.