Horóscopo de quarta (11/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Sagitário é Vazia o dia todo.

  Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 11 de março de 2026 às 05:00

Hoje é um daqueles dias em que, se nossa civilização fosse pautada pela relação com o Todo do Sistema Solar em que existe, se declararia feriado e se incentivaria as pessoas a tirarem de cima de suas almas o peso dos compromissos, dívidas e problemas, para viver um tempo dedicado à despreocupação, à doce e leve despreocupação.

Porém, como a civilização nossa, que se gaba de moderna e sofisticada, é uma construção à parte do Universo, somos obrigados a continuar existindo como se pudéssemos impor condições ao corpo colossal e cósmico em que nos movimentamos e experimentamos ser.

O resultado disso é uma sequência de trapalhadas, que na melhor das hipóteses pode ser encarada com espírito hilário, mas na pior dessas se torna justificativa para todo tipo de violências.

ÁRIES: Grandes coisas poderiam ser feitas se você tivesse os recursos disponíveis, mas não é assim que a vida funciona. Em primeiro lugar, entenda que, num dia como hoje, essas grandes coisas podem ser vividas na imaginação.

TOURO: Se de repente tudo começar a parecer perigoso demais e a alma for tomada por um ataque de ansiedade, respire fundo, é tudo ilusão, porque ainda que haja perrengues infinitos para resolver, tudo irá da melhor forma possível.

GÊMEOS: Num dia como hoje é bastante fácil que as discordâncias habituais se transformem em conflitos hostis. Se você não deseja que isso aconteça, então será melhor adotar uma postura passiva e deixar as pessoas falarem sozinhas.

CÂNCER: Arrumar a bagunça é um exercício terapêutico que serve para você também ordenar um pouco os pensamentos, se livrando do entulho que atrapalha a percepção e diminui a clareza. Abra as gavetas e jogue fora o entulho.

LEÃO: Aquilo que você tiver vontade de fazer e que seja importante, há de ser amadurecido neste dia. Em primeiro lugar, para evitar precipitações insanas, e em segundo, o tempo está ao seu favor. Tenha isso em mente.

VIRGEM: Às vezes, dá vontade de mandar tudo para o inferno, mas considerando que dá essa vontade porque certas pessoas tornam tudo um inferno, melhor você orientar sua mente e coração numa outra direção diferente.

LIBRA: Tantas coisas para pensar e tão pouco tempo para se dedicar a isso. Essa é uma condição que não deve tomar todos os dias da vida. Hoje, por exemplo, mesmo que você tenha compromissos, seria sábio declarar feriado.

ESCORPIÃO: As preocupações financeiras merecem descanso, porque está mais do que provado que na hora da ansiedade a alma não toma boas decisões. Por isso, descanse, suas preocupações estarão aí quando tiver saudade delas.

SAGITÁRIO: Muitas iniciativas poderiam ser tomadas, mas ainda que essas sejam as melhores possíveis, se forem postas em marcha na hora errada, se tornarão contraproducentes. Hoje não é dia propício para tomar iniciativas.

CAPRICÓRNIO: A quietude é imprescindível num dia como hoje, porém, não espere que essa seja o resultado das circunstâncias ou da influência do meio ambiente, porque por aí será tudo o contrário. Decida a quietude no seu íntimo.

AQUÁRIO: Quando falamos que o mundo anda assim ou assado, é bom se lembrar que o mundo é feito de pessoas e, como você é também uma pessoa, ao falar do mundo, você se refere a todas as pessoas, inclusive você. É assim.

PEIXES: Reserve o dia para fazer planos, mesmo que esses sejam tão mirabolantes que a probabilidade de realização seja próxima ao impossível. Há dias em que a alma precisa ser livre para viajar na maionese.

