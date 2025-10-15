OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (15/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 05:00

A intensidade de ontem contrasta com o ânimo de hoje, a alma desperta com receio de ter perdido a oportunidade que o mistério da Vida ofereceu, e se ressente por não ter conseguido realizar os anseios maiores com que sonha, mas esse desânimo não deve ser levado a sério, é como uma maré baixa que mostra uma parte da praia que antes estava submersa.

É preciso se acostumar com a oscilação do humor, e não a tratar como se fosse uma patologia. O humor humano é oscilante porque acompanha os ritmos do Universo, e tentar viver de forma artificial, com o humor homogêneo o tempo inteiro, é contrário à saúde espiritual.

As oportunidades podem, eventualmente, ser perdidas, por falta de lucidez ou preguiça mesmo, mas é certo que a Vida, generosa e graciosa, trará outras numa nova onda do futuro.

ÁRIES: Há coisas que dão certo entremeadas com as outras, que resistem ao seu esforço e continuam dando errado. Procure manter a alma impassível diante dos favorecimentos e das adversidades, para não bater tanto a cabeça.

TOURO: Ainda que as pessoas aconselhem e estimulem investimentos, nesta parte do caminho seria sábio conter os gastos, porque no futuro próximo você perceberá que não poderia ter feito nada melhor. Agora é uma questão de acreditar.

GÊMEOS: Os bons pressentimentos precisam se acalentados no íntimo do coração, porque mesmo que sejam visões aparentemente impossíveis de realizar, valem pelo estado de ânimo que infundem, melhorando seu dia a dia.

CÂNCER: Para você não se perder nesse labirinto estranho de incertezas que as pessoas carregam em suas almas, dado o estado atual do mundo, é imprescindível você se agarrar com firmeza à alegria, que é o antídoto eficiente.

LEÃO: Agarre-se ao espírito prático para não se perder no labirinto de promessas lindas, que são até verdadeiras, mas que ainda não têm como ser ancoradas na realidade concreta. Agarre-se ao espírito prático, isso vai ajudar.

VIRGEM: O que de bom e de melhor se encontra disponível para seu progresso está atrelado à perspectiva de você se associar às pessoas certas, porque agora não se trata mais de esforço individual, mas da força do grupo. É por aí.

LIBRA: As facilidades existem, mas são enganosas, e ainda por cima muitas pessoas as prometem como forma de seduzir, sem se comprometer a entregar o que prometem. Melhor você continuar fazendo o que estiver ao seu alcance.

ESCORPIÃO: Aquilo que você faria por impulso, com o coração na mão, seria melhor elaborar e amadurecer um pouco mais, para que sua boa vontade não resulte em decepção. Nada grave, mas as decepções acabam se acumulando...

SAGITÁRIO: A alegria há de ser sempre bem-vinda, porque é um estado de ânimo mágico. Acontece apenas que as pessoas não raciocinam bem quando estão tomadas por essa magia, e prometem mundos e fundos sem nenhuma sabedoria.

CAPRICÓRNIO: Cuide para não acabar carregando nas suas costas os deveres que outras pessoas teriam de cumprir, porque ao passo que elas se mostram alegres e exaltadas, também empurram na sua direção o que elas não querem fazer.

AQUÁRIO: O futuro é promissor, mas não é fácil, não se engane quanto a isso. Tudo que você poderá fazer para progredir e ampliar seu alcance depende na sua maior parte de seu empenho, e de uma pequena proporção da sorte.