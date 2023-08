Horóscopo de quarta (16/8); veja previsões para seu signo

A experiência humana de ser é louca o suficiente para que tudo que se nos apresenta como tragédia possa também, eventualmente, ser visto como uma comédia. Chorar e rir do sofrimento, afligir-nos convencidos de que estamos no fim inglório e também sermos tomados por uma risada visceral diante do ridículo da situação.



Onde está a dignidade que tanto nos faz falta? Em viver nossa experiência de ser em cenários ameaçadores dos quais precisamos nos defender, inventando inimigos onde só tem a Vida? Ou tentando compreender a Vida, que nos contempla, imparcial e equânime, o quanto nos debatemos nas prisões que inventamos para nós?

Para a Vida de nossas vidas, nossa civilização é uma comédia de erros, para nós, que inventamos a civilização, é tudo uma tragédia.

ÁRIES: Talvez seja necessário fazer várias retificações até chegar ao modelo final de organização que precisa ser posto em prática. Procure, por isso, manter uma margem de flexibilidade para mudar seus planos e estratégias.

TOURO: É preciso soltar as amarras que prendem a um passado que não será nunca mais, é preciso aceitar que o futuro promete melhorias que em nenhuma época anterior poderiam ter sido sequer imaginadas. Em frente então!

GÊMEOS: As coisas podem parecer alteradas e dar sinais de desgaste, porém, algo em sua alma enxerga tudo isso com confiança e se atira às experiências. Nada melhor do que isso poderia acontecer, siga em frente e nada mais.

CÂNCER: Tudo pode ser resolvido com alguns entendimentos simples, mas para isso todas as pessoas envolvidas precisam estar no espírito de se comunicarem, fazendo as devidas concessões e voltando para casa sem ressentimentos.

LEÃO: Procure dar espaço para as coisas acontecerem com a maior naturalidade possível, sem você intervir com força excessiva na tentativa de manter o domínio da situação. A situação já está dominada, não precisa de mais nada.

VIRGEM: A iniciativa precisa partir de você, porque se você a deixar na mão das pessoas que parecem destinadas a liderar, é certo que o caminho será cheio de trancos e barrancos. Melhor que não seja assim, melhor você liderar.

LIBRA: Tudo dará certo, mas pelo teor das circunstâncias parece o contrário. Pois bem, chegou a hora de você confiar mais nas sensações do íntimo do seu coração, do que pela lógica dessas circunstâncias adversas.

ESCORPIÃO: Há uma margem de imprevisibilidade em tudo que acontece, e isso não há de ser encarado com temor, porque em muitos casos, como agora, comprova que os planos não teriam sido melhores do que as reviravoltas.

SAGITÁRIO: Nem sempre é necessário entender o que está acontecendo, às vezes é preciso apenas desfrutar dos acontecimentos, ou participar desses sem espírito crítico, apenas cumprindo seu papel sem apego aos resultados.

CAPRICÓRNIO: O custo emocional envolvido nesta parte do caminho é bastante alto, porém, as pretensões são enormes também, portanto, você terá de decidir se deseja pagar o preço ou se vai continuar vivendo teoricamente.

AQUÁRIO: Procure apostar a favor de seus sentimentos, porque ainda que esses contradigam o que as circunstâncias apresentam, de todo modo serão mais corretos na orientação do que todas as argumentações lógicas que você fizer.