Horóscopo de quarta (17/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Saturno em oposição.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 05:00

A realidade, definitivamente, não é uma narrativa nem muito menos depende do que o ser humano percebe, imaginar o contrário, que a realidade não exista senão como fruto da percepção, ou pior ainda, do ponto de vista, que com muita inteligência cria uma narrativa, é resultado de excesso de egocentrismo, nada além disso.

A realidade é o procedimento desse organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo e no qual nos movimentamos e experimentamos ser, e que, em nosso caso humano, se movimenta criativamente, nos brindando com essa sensação de que tudo existe porque nós criamos.

Parte de nossa capacidade criativa consiste em mentir, tão bem que acabamos nos convencendo de nossas próprias mentiras, porém, a realidade não está nem aí com isso, as mentiras passam e o Universo permanece.

ÁRIES: Ter os instrumentos necessários disponíveis não é garantia de fazer a coisa certa, porque isso depende menos da instrumentalização do que de uma dose extra de boa vontade para encarar os acontecimentos. Vai encarar?

TOURO: Há coisas que, por mais duras que sejam, precisam ser postas sobre a mesa, em nome do esclarecimento. Evidentemente, nem todas as pessoas aceitam o esclarecimento, muitas preferem mentiras agradáveis. Agora não.

GÊMEOS: Fazendo o certo, tudo dará certo, mas como saber se a sua atuação será a correta? Enquanto o que você fizer beneficiar o maior número possível de pessoas, essa será a coisa certa a fazer. Do outro jeito, está errado.

CÂNCER: Certos assuntos precisam ser discutidos, a despeito da má vontade de algumas pessoas envolvidas, as quais precisam ser postas em seus devidos lugares, porém, sem palavras ofensivas, mas com atitudes firmes e serenas.

LEÃO: Cumpra seus deveres, mesmo que a contragosto, porque em determinado momento sua alma argumentaria que não haveria equilíbrio nem justiça nesse sentido. Cumpra seus deveres, porque assim você consolida sua posição.

VIRGEM: É necessário tempo para obter experiências e boa vontade para as aproveitar e, assim, amadurecer o suficiente para sua alma ficar mais sábia. A sabedoria é um valor intangível, mas que tem uma importância fundamental.

LIBRA: Se todos os momentos em que sua alma teve medo tivessem sido proféticos, a essa altura do campeonato você nem mais existiria, o mundo inteiro teria sido engolido pelo apocalipse. Coloque o medo em seu devido lugar.

ESCORPIÃO: Diante da recusa das pessoas a seguir suas orientações, em vez de apresentar oposição ferrenha, procure adotar uma postura mais diplomática, articulando alianças sem se importar com o tempo. Tudo ao seu favor.

SAGITÁRIO: Agora não há margem de manobra para improvisação, é melhor seguir o roteiro planejado e se ajustar ao cumprimento das obrigações que lhe caibam, porque assim você evitará provocar contratempos desnecessários.

CAPRICÓRNIO: Seria uma beleza se houvesse garantia que as pessoas ouviriam direito o que você tem para lhes dizer, porém, na prática as coisas não são assim. Não importa, agora só importa você dizer as palavras certas.

AQUÁRIO: Essa luz que sua alma pressente não é uma ilusão, é o futuro conversando com sua consciência e avisando que, apesar dos perrengues e contratempos, você está construindo um caminho gracioso e luminoso. Em frente.

PEIXES: Se pudéssemos preservar a leveza diante das situações densas que desafiam o ânimo, então o mundo inteiro seria completamente diferente. Porém, a maior parte do tempo andamos irritados. Seria melhor que fosse diferente.

