OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (22/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião.

O ideal de civilização humana seria transitarmos confiantes por qualquer lugar do mundo, porque onde encontrássemos humanos encontraríamos também boas pessoas que nos ajudariam, da mesma forma que nós também ajudaríamos e protegeríamos a todas as pessoas.

Ainda que o ideal pareça fora de alcance, quando apostamos nele percebemos todas as pessoas boas que existem no mundo, e se estivermos preparados seremos tomados uma boa vontade colossal, que derruba montanhas, se é que derrubar montanhas seja necessário.

ÁRIES: Será impossível arrumar tudo antes de se lançar a novas aventuras. Tudo vai ter de acontecer ao mesmo tempo, com você continuando a amarrar as pontas soltas do destino enquanto se lança ao desconhecido futuro. É assim.