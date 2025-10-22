OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (22/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Netuno reingressa em Peixes

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

Diante das vulnerabilidades do ser humano, há quem se sinta motivado a explorá-las em vantagem própria e se aproveitar delas para construir domínio e poder, enquanto há outras pessoas que diante da vulnerabilidade se sentem motivadas a proteger, amparar e ajudar.

De uma forma ou de outra, é na relação com a vulnerabilidade, a própria e a alheia, que o ser humano confessa a verdadeira fibra do seu caráter. A polarização aparente de nossa humanidade não é uma questão ideológica de esquerda ou de direita, mas da motivação diante da vulnerabilidade.

Há pervertidos na direita e na esquerda, assim como também há pessoas de muito boa vontade e ideação sábia nas duas dimensões ideológicas, porque a construção do mundo e da civilização não é uma questão de ideologia, mas de como nos relacionamos com a vulnerabilidade.

ÁRIES: De vez em quando as pessoas dizem ou fazem coisas que batem fundo em sua alma, e talvez elas nem percebam o impacto que provocam. Por isso mesmo suas reações precisam ser medidas com cuidado, ou elas não entenderão nada.

TOURO: Este é um daqueles momentos em que você expõe assuntos que para sua alma são muito importantes, mas que as pessoas desconsideram, porque acham ser detalhes sem valor algum. Como se resolve isso? Entra em jogo o drible.

GÊMEOS: A tomada de iniciativas pode ser atrapalhada, mas é um avanço importante, porque se você ficasse teorizando nos seus lindos pensamentos, o tempo continuaria passando e nada de concreto seria realizado.

CÂNCER: Não se vai muito longe sem fazer algo à altura, porque em pensamentos a alma não conhece limites nem é freada pelo tempo, voa solta e livre, porém, se algo concreto há de ser realizado, é preciso atuar.

LEÃO: É bem provável que você fale coisas muito importantes, mas que as pessoas minimizem, como se não tivessem nenhuma importância. Isso não é mera falha de comunicação, é uma questão de respeito que precisa ser resolvida.

VIRGEM: O ciúme parece inevitável, porque emerge das vísceras como um raio, porém, é tóxico e ao longo do tempo corrói a perspectiva dos bons relacionamentos. Como controlar o ciúme? É um mistério a ser resolvido ainda.

LIBRA: Para você não se sobrecarregar com trabalho que nem precisaria ser feito agora, é fundamental que domine a ansiedade, porque a percepção de todas as pontas soltas não obriga sua alma a fazer algo de imediato para consertar.

ESCORPIÃO: De pouco adianta agora você tentar agir com discrição, porque seus planos ficaram evidentes, não há como ocultar nada neste momento. A partir de agora será necessário agir com a maior precisão possível. Em frente.

SAGITÁRIO: Todos os bons conselhos que as pessoas oferecem são de natureza teórica, porque nem sequer elas os praticam. Agora é um daqueles momentos em que sua alma precisa atuar de acordo com o que intuitivamente percebe.

CAPRICÓRNIO: Cada assunto que você resolve se ramifica e multiplica em outros tantos, parecendo que nunca vai haver descanso. Talvez haja, talvez não, nem é importante se preocupar com o descanso nesta parte do caminho.

AQUÁRIO: Os sonhos grandiosos não devem ser descartados por falta de recursos para os realizar. Os sonhos grandiosos precisam ser acalentados no íntimo do coração, depositando toda sua confiança e energia em os realizar.