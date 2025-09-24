OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (24/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Plutão recebe o trígono do Sol e a quadratura de Marte.

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05:00

Longa e tenebrosa é a lista dos que, embriagados de poder, se convenceram de serem os iluminados que instaurariam a civilização perfeita entre o céu e a terra, e todos fracassaram para, depois de um tempo, serem esquecidos e passados para trás pelas areias do tempo.

E isso não aconteceu nem acontece porque faltem boas intenções a essas pessoas, mas porque o poder humano que não esteja em comunhão com o poder espiritual produz destruição, só sabe ser do contra, escolhendo inimigos para brutalizar e fazendo disso seu maior objetivo, e assim, a teórica civilização perfeita repete o ciclo de etnias contra etnias, religiões contra religiões, em vez de ser a dimensão onde todas as diferenças encontrem lugar, tempo e direito para prosperarem juntas, sem receio de brutalidade.

ÁRIES: Para que tudo aconteça exatamente do jeito que sua alma deseja, chega uma hora em que se torna necessário forçar a barra, e aguentar as reações, porque não dá para imaginar que a situação seja aceita e ponto final.

TOURO: Esse barulho todo que as pessoas fazem se queixando e lamentando, é algo que sua alma precisa administrar com cuidado, para não se contaminar com esse estado de coisas, mas ao contrário, ser uma luz para essas pessoas.

GÊMEOS: É virtualmente impossível convencer alguém que não arreda pé de suas opiniões e pontos de vista, portanto, evite cair nessa armadilha, que só resulta em irritação e desgaste emocional. Melhor você ficar na sua.

CÂNCER: Toda essa tensão que suas atitudes provocam é um preço razoável a ser pago para que as pessoas envolvidas nesta parte do caminho não avancem o sinal, explorando sua boa vontade com malícia. Cuide para não acontecer.

LEÃO: Quando os ânimos ficam quentes e irritantes, tudo se descontrola, e infelizmente nenhum alívio é tirado dessa situação, ao contrário. É preciso, por isso, manter o domínio sobre as próprias emoções. Aja com sabedoria.

VIRGEM: O nervosismo e a agitação não vão ajudar a colocar ordem nos projetos e conseguir fazer o que seja necessário. Portanto, em primeiro lugar, tente conter essa excitação fora da ordem para só depois entrar em campo.

LIBRA: É tentador usar atalhos para garantir suas pretensões, porém, as facilidades que esses prometeriam se mostrariam complicadas, uma vez que você caísse na tentação de as aproveitar. É hora de usar o discernimento, ele mesmo.

ESCORPIÃO: A impaciência se cobre de argumentos muito convincentes para justificar um tipo de ação que poderia ser diferente. Porém, há horas em que não dá para a alma ser tão sábia, há horas em que é melhor chutar o balde.

SAGITÁRIO: É bom contrariar o que contraria você, e às vezes é preciso fazer isso com demonstrações de força, que à primeira vista não são nada agradáveis, mas que ao longo do tempo mostram que nada melhor poderia ter sido feito.

CAPRICÓRNIO: Nem sempre é possível conciliar seus desejos particulares com as necessidades do grupo de pessoas em que sua presença está inserida, e nessa hora o melhor a fazer é evitar confrontos e atritos inúteis.

AQUÁRIO: Agora é um daqueles momentos em que não há paciência nem tampouco margem de manobra da tolerância para aturar as coisas que lhe dão nos nervos. De todo modo, algo positivo pode ser tirado de tudo isso, ou não?