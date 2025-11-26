OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (25/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus em trígono com Júpiter e Saturno.

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Somos todos egoístas em diferentes graus e intensidades e, por isso, em nosso egoísmo fazemos cálculos de como nos serviremos das pessoas e das situações em benefício próprio, e não haveria nada errado com isso não fossem os dilemas subjetivos que nos atormentam, porque nos mostram outra perspectiva diferente, a de servir em vez de nos servirmos.

As potências cosmogônicas magníficas, como a da configuração de hoje, se difundem através das presenças que, na mão contrária do egoísmo, procuram servir às pessoas e situações e, ao contrário, encontram dificuldade de se expressar através das pessoas egoístas.

Havendo recursos e oportunidades para todas as pessoas existentes, o único impedimento para o benefício de todas elas é a promoção do egoísmo como único e exclusivo instrumento de sobrevivência.

ÁRIES: No mundo dos sentimentos não há distância nem tempo, ou se houver, funcionam de modo diferente de como conhecemos espaço e tempo na percepção dos cinco sentidos. No mundo dos sentimentos tudo está interligado.

TOURO: Aquilo que for combinado entre as pessoas hoje e amanhã não poderá ser desfeito depois, porque ficará marcado nas misteriosas órbitas, que com seus ciclos e fases fazem retornar ao nosso colo tudo que plantamos nelas.

GÊMEOS: Os aspectos práticos chamam a atenção enquanto a alma gostaria de ter todo o tempo livre do infinito para voar sem definir absolutamente nada, só pelo prazer de voar. No infinito, dá para fazer tudo ao mesmo tempo.

CÂNCER: Pois bem! Chegou aquela hora em que a alma tem total margem para fazer o que bem entender e desejar. Procure não permitir que sua mente elabore argumentos para impedir esse movimento. A mente é astuta, mas pode ser driblada.

LEÃO: São tantas emoções acumuladas sem a devida expressão nos últimos tempos que, agora, sua alma encontra alívio podendo manifestar um tanto delas, sem necessidade de situações dramáticas, apenas passando a mensagem certa.

VIRGEM: Muito se fala, muito se discute, muito se planeja, se pelo menos uma pequena porcentagem de tudo que é discursado se tornar realidade concreta, então tudo terá valido a pena. Seu papel é conduzir tudo nesse sentido.

LIBRA: Está tudo a postos para você colher bons frutos, mas isso se você fez a sua parte nas semanas anteriores. Qual seria a sua parte? Passar para a prática suas boas ideias e cobrar das pessoas a ajuda que seja necessária.

ESCORPIÃO: Para que depois não fique em sua boca o sabor amargo de perceber que deixou alguma oportunidade passar em brancas nuvens, é preciso manter a atenção afiada e, também, clareza a respeito do que você deseja.

SAGITÁRIO: Esses sentimentos intensos e profundos que invadem sua alma hão de ser digeridos com bastante cuidado, porque não teriam cabimento de imediato, no cenário pelo qual você anda transitando. Guarde para depois.

CAPRICÓRNIO: Ótimo seria que você saísse da caverna confortável onde não precisa explicar nada a ninguém, e socializasse um pouco mais do que o habitual, porque entre as pessoas você descobrirá muitas coisas interessantes.

AQUÁRIO: Os pés descalços no chão, o frescor da brisa no rosto e no corpo, os aromas que o vento traz até você, as cores vívidas, há beleza por todos os lados para sua alma e corpo desfrutarem. Foque na simples beleza.