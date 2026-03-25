OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (25/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Saturno em conjunção; Lua quarto crescente em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 25 de março de 2026 às 05:00

Serás aquilo que no íntimo de teu coração tu és, ou não serás ninguém! Apesar de ser uma advertência terrível, essa afirmação é a motivação essencial que todos precisamos para evitar perder tempo dando cabeçadas e sofrendo como resultado de tentar ser quem nós não somos.

Aí tu podes exclamar, como sermos quem somos se não nos conhecemos? Primeiro, então, vamos nos autoconhecer! E eu te respondo, nobre aspiração a tua, mas quanto tempo vais levar para te autoconhecer?

No íntimo do coração nos conhecemos muito bem, não precisamos de métodos para isso, é só sermos sinceros conosco, e nessa sinceridade aceitar que, para existir numa civilização, na maior parte do tempo nós não somos quem somos, nós somos o que nos ensinaram a ser, mas os personagens não duram, o que perdura é quem somos no íntimo do coração.

ÁRIES: Não se nasce neste signo para seguir corrente nenhuma, mas para, com os próprios passos e atitudes, criar a corrente que, com certeza, outras pessoas seguirão. Por isso, tome a iniciativa que você tem em mente.

TOURO: Ainda que você não tenha domínio sobre o que acontece, isso não significa que esteja indo tudo mal, porque a Vida sabe mais que você e conduz as coisas de um jeito insólito, mas para o bem de todos. Confie e em frente.

GÊMEOS: O fator humano sempre complica, mas sem esse ingrediente se perde a riqueza que está envolvida na complexidade dos relacionamentos humanos. Nesta parte do caminho é imprescindível escolher direito as pessoas.

CÂNCER: A atividade fará com que o temor dos riscos envolvidos seja menor, já que você verá, sobre a marcha dos acontecimentos, que grande parte do temor se baseia em ilusões e falsas previsões sobre o futuro. É assim.

LEÃO: Livrar-se das pessoas que durante bastante tempo pesaram em sua alma é um objetivo que está muito perto de ser realizado, e é por isso mesmo que o momento atual requer toda sua atenção e empenho para ser finalizado.

VIRGEM: A complexidade de tudo que está envolvido não há de atemorizar você, mas servir de motivação para continuar em frente, fazendo tudo que estiver ao seu alcance e, assim, comprovar na prática o quanto tudo dá certo.

LIBRA: Para você selecionar direito as pessoas que precisa aproximar e convencer a se unir aos seus planos, será necessário muito discernimento, porque elas estão misturadas com outras, que só querem derrubar você. Melhor não.

ESCORPIÃO: Dessa vez, será desnecessário ocorrerem cataclismas destrutivos para sua alma compreender que ingressou num período novo de existência. Dessa vez, as coisas se acomodarão como se sempre tivessem estado aí.

SAGITÁRIO: Coloque em prática rapidamente aquilo que tenha sido combinado, porque esse será o melhor teste possível para comprovar se as promessas que as pessoas fazem são factíveis ou se são fumaça que desaparece.

CAPRICÓRNIO: O fim de um longo período de sua vida coincide com o início de outro, muito diferente e, ao que tudo indica, muito melhor também. Procure se movimentar com liberdade, expressando seus sentimentos. Aproveite.

AQUÁRIO: Você já sabe, as pessoas se vendem muito bem, mas depois não entregam nada, ou quase nada, do que prometem. Melhor você usar sua inteligência para não cair nesse tipo de armadilha novamente. É cansativo.