HORÓSCOPO

Horóscopo de quarta (25/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Câncer reafirma a conjunção de Sol e Júpiter.

É inerente à natureza humana o anseio de ter espaço, o sonho da casa própria, um teto acima da cabeça, um lugar onde cair morta, porque esse anseio é a fiel tradução de nossa comunhão com o planeta do qual extraímos os átomos de nossa constituição e todo o sustento ao longo da existência.>

ÁRIES: O passado define as pessoas, porém, não somente, porque a relação que nossa humanidade constrói com o futuro também é uma definição importante do caminho. Lance sua mente ao futuro e converse com o porvir. Aí sim!>