OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (30/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Áries em conjunção com Netuno.

Queremos brincar e ser alegres, porque nos sentimos no direito de desfrutar enquanto respiramos entre o céu e a terra, cientes de que a vida é uma dádiva, mas não demora muito para começarmos a considerar que essa dádiva seja um fardo difícil de carregar, e de que deva haver algo errado conosco, que devamos ser um brinquedo quebrado que precisa de conserto, e aí passamos a nos dedicar a esse conserto para, com esperança, podermos voltar ao plano original. >

ÁRIES: Compartilhar é melhor do que acumular, porém, como há espalhadas por aí inúmeras pessoas que encostam no que as outras conseguem por próprio esforço, sua alma há de ser muito seletiva a respeito de com quem compartilhar.>