OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (30/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce Vazia em Libra.

Dia perfeito para encontrar um motivo qualquer e iniciar uma discussão estéril e contraproducente que pode, inclusive, adotar dimensões maiores se as pessoas envolvidas decidirem teimar com que cada uma delas tem a razão e que, por isso, não devem fazer nenhuma concessão. >

Dito assim, pareceria que ninguém se meteria numa enrascada dessas, porém, acontece com muita mais frequência do que aceitaríamos, porque as pessoas nos irritam quando começam a sair da caixinha conceitual em que as enfiamos, tendo ideias próprias e liberdade de atuação.>