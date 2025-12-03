OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (3/12); veja as previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Para começo de conversa, se tuas certezas morais, nunca questionadas, mas tidas como verdades absolutas, te fazem enxergar monstros que devam ser extintos, sejam esses os judeus, os comunistas, os fascistas, os ricos, os pobres, os banqueiros, os políticos, gays, feministas ou qualquer tipo de manifestação, sinto te informar, o monstro és tu.

Nenhum monstro se olha no espelho e enxerga um monstro, ao contrário, os monstros enxergam a si mesmos como entidades ungidas pelas suas certezas morais, sendo essas confirmadas e nutridas por tudo que as contraria, ou seja, os inimigos, que sempre são "os outros".

Não te digo aqui que devas extinguir tuas certezas morais, te digo que se elas se alimentam de antagonistas é porque foram feitas para antagonizar, e não para construir uma civilização decente.

ÁRIES: Todas essas ideias maravilhosas que circulam pela sua alma não teriam cabimento de imediato em sua existência prática, mas não por isso hão de ser descartadas. Registre tudo, porque depois as ideias somem no éter.

TOURO: Entre dívidas e cobranças vai terminando o ano, que é puramente fiscal, porque no céu a vida continua a despeito de todos os diferentes calendários de nossa humanidade. Procure você também se focar na continuidade.

GÊMEOS: Administre as tensões com sabedoria, isto é, sem tirar conclusões apressadas sobre o que acontece nos relacionamentos nem muito menos pelas coisas que as pessoas dizem. As tensões deixam as pessoas um tanto malucas.

CÂNCER: Se cada pessoa chata, do tipo que dá trabalho, vai resultar em dor de cabeça, você vai viver com enxaqueca. Deixe passar, invista em sua serenidade, evite denunciar a chatice alheia, há pessoas sem noção mesmo.

LEÃO: Entre cumprir as obrigações sociais desta época do ano e selecionar direito a que pessoas se aproximar, procure se organizar para fazer as duas coisas. Obrigações e desejos podem ser combinados com harmonia. Em frente.

VIRGEM: É hora de colocar em prática suas ideias, para que a alma não se congestione com o tanto delas e nem tampouco fique no ar sem fazer nada. A praticidade é fundamental nesta parte do caminho, nem que seja para errar.

LIBRA: De todas as maneiras que você enxergar o ano que está se encerrando, sua alma enriqueceu, senão financeiramente, pelo menos na diversidade de experiências que foram marcantes ao longo do tempo. Aproveite.

ESCORPIÃO: Estar no domínio da situação seria ideal, mas o cenário anda mais complicado do que o alcance de seu domínio. Portanto, melhor você deixar de lado esse anseio e se entregar ao que der e vier. Virá e dará muita coisa.

SAGITÁRIO: As boas conexões sociais que você anda fazendo podem não trazer recompensas imediatas, mas são sementes de algo que germinará no futuro, se você tiver presença de espírito para cuidar direito de tudo. Será?

CAPRICÓRNIO: Essa vontade louca de sair por aí fazendo estripulias será melhor conter um pouco, ou se você não puder se conter, pelo menos cuide para agir com discrição, não chamando a atenção das pessoas conhecidas. Aí sim!

AQUÁRIO: O assédio acontece e não é nada agradável, porém, sua alma pode contornar a situação com leveza e alegria, se possível, porque se reagir com mau humor, então que seja isso mesmo, sem pena nem compaixão. Em frente.