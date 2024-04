OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (3/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Netuno em conjunção.

Publicado em 3 de abril de 2024 às 05:00

A beleza das formas e aparências é sedutora, produz encantamento e se torna objeto de inveja, ciúme e de toda sorte de paixões limitantes, porque nossa humanidade egoísta se sente no direito de ser a dona exclusiva desse poder aparente da beleza.

No entanto, a beleza das formas e aparências é transitória, a dos corpos físicos dura alguns anos, a dos edifícios dura gerações, mas o tempo os desgasta até desaparecerem, de forma inevitável.

Para os que amam a beleza sem sentir necessidade de se apropriar dela, se abre um campo mais amplo de apreciação do que é belo, pois, a beleza das atitudes práticas da retidão, a beleza da bondade, a beleza do que é verdadeiro; a beleza subjetiva não se sujeita ao desgaste do tempo, se conjuga em gerúndio eterno, porque nunca nasceu e nunca terá fim.

ÁRIES: Feche os olhos e fique em silêncio o quanto puder, isso ajudará você a, paradoxalmente, enxergar melhor a situação, porque senão sua alma vai se encantar com as aparências e perder o foco no que realmente importa.

TOURO: O fator humano complica tudo, mas sem esse ingrediente nada seria possível tampouco, portanto, as complicações decorrentes dos relacionamentos sociais e espírito de equipe são ônus que vale a pena encarar.

GÊMEOS: Alguns sacrifícios serão indispensáveis, desde que você realmente queira finalizar o que está em andamento, porque se ainda houver dúvidas e dilemas a esse respeito, sua alma continuará fechada aos sacrifícios.

CÂNCER: As ideias estão corretas, só falta encontrar as pessoas certas para as colocar em prática, e essa é a fase que precisa de mais atenção e cuidado de sua parte, porque é sabido que o fator humano complica tudo.

LEÃO: Apesar das condições aparentemente nada propícias para você fazer o que pretende, ainda assim sua alma é tomada por uma estranha sensação de tudo ir da melhor forma possível, e se conforta com isso. Vida misteriosa.

VIRGEM: A coreografia da sedução é maravilhosa e encanta a alma, que durante alguns instantes, pelo menos, deixa de se distrair com o milhão de coisas que sempre anda acontecendo. Aproveite a situação, viva o que tenha de viver.

LIBRA: Dentro do possível, busque entendimento, mesmo que para isso você ainda tenha de aturar certa desproporção na divisão de tarefas e responsabilidades, recaindo sobre suas costas mais do que seria justo e necessário.

ESCORPIÃO: Além da clareza a respeito dos objetivos pretendidos, é preciso fazer contas para entender cada passo que precisará ser dado no caminho, e o custo de cada atitude e efeito colateral que eventualmente surgirem.

SAGITÁRIO: Prefira o conforto e segurança dos lugares onde normalmente você passa uma boa parte do seu tempo, porque este é um momento no qual ficar se aventurando em busca de novas excitações seria contraproducente e inútil.

CAPRICÓRNIO: É bom ouvir elogios, é muito bom passar a mão na cabeça e sentir o conforto das experiências de apreço, mas é melhor ainda não se confundir com essa experiência, dando o falado por feito, que são coisas diferentes.

AQUÁRIO: Faça valer suas pretensões, mas não se esqueça de que tudo depende de boas negociações, porque se quiser impor qualquer coisa, só colherá resistências que, de outra forma, não aconteceriam. Tudo na negociação.