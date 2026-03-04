OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (4/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia é Vazia das 11h52 até 15h57 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 4 de março de 2026 às 05:00

O convencimento de que o ser humano progride competindo com os semelhantes e diferentes para garantir "um lugar ao Sol" é resultado de um recorte conceitual da realidade, que ignora o valor da construção dos relacionamentos comunitários, que são a essência do bem-viver.

A competição é boa e divertida nas Olimpíadas e em qualquer tipo de torneio esportivo, tanto quanto é péssima e degradante nas guerras, e pior ainda, mas de maneira solapada, nos relacionamentos íntimos.

Pessoas que se casam e decidem construir uma família, a qual continua sendo a célula básica da sociedade, se ficarem competindo entre si, em vez de serem solidárias e colaborativas, podem eventualmente progredir materialmente, mas nunca conhecerão a serenidade que o coração experimenta ao saber que há alguém em quem confiar.

ÁRIES: As determinações essenciais de tudo que anda acontecendo fogem ao seu entendimento, porém, isso não há de durar muito mais tempo. Logo mais você perceberá com clareza as verdadeiras causas de tudo que acontece.

TOURO: Estar no comando será sempre melhor para você, só que nem sempre isso é possível, há horas, como agora, em que o melhor a fazer é aceitar as determinações que outras pessoas colocam sobre a mesa, seguindo por essa linha.

GÊMEOS: É propício ir ao encontro do destino antes desse vir de encontro ao você. Enquanto você tomar as iniciativas, mesmo que sejam erradas, você alivia o peso das situações que precisam ser experimentadas. Em frente.

CÂNCER: Chega uma hora que não dá mais para ficar jogando para a plateia continuar gostando de você. Nessa hora, você precisa puxar a sardinha para seu lado e não se importar com as críticas, mas seguir em frente. É assim.

LEÃO: Há horas em que é preferível fazer avanços pequenos, mas representativos de sua força, do que pretender colocar tudo no eixo com uma só tacada. Faça apenas o que estiver ao seu alcance, sem exagerar. É por aí.

VIRGEM: Depender de outras pessoas e de certos acontecimentos para que tudo dê certo não é a melhor das perspectivas, porém, sendo essa a realidade, melhor será a aceitar o quanto antes, porque resistir seria contraproducente.

LIBRA: Essas complicações que já deram muita dor de cabeça a você podem ser enfrentadas agora com perspectivas de solução, talvez não de forma completa, mas, com certeza, de uma maneira que vai aliviar bastante tudo.

ESCORPIÃO: Tenha em mente que você terá de se articular com outras pessoas para atingir seus propósitos, e isso significa dividir território e autoridade, algo que sua alma resistia bastante. Não importa, é o jeito.

SAGITÁRIO: Para você se livrar definitivamente dessas questões que dão tanto enfado, porque chatas e densas, este é um momento propício para se dedicar a elas, mas precisa ser feito com atenção e carinho. Só assim se solucionam.

CAPRICÓRNIO: As coisas se acertam, mas não por si sós, como que por um passe de mágica. Há magia envolvida no acerto das coisas, sim, mas essa é operada através de suas mãos, que obedecem ao seu intelecto e coração. Só assim.

AQUÁRIO: Fazendo tudo dentro da mais estrita ordem, com método e paciência, você obterá resultados que, de outra maneira, resistiriam a acontecer. Continue fazendo o que estiver ao seu alcance, com paciência e carinho.