Horóscopo de quarta (5/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Touro.

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:00

É imprescindível que tenhas um desenho mental amplo de como as coisas funcionam, de como a vida é, de certas diretrizes gerais sobre o proceder do Universo, porque na falta desse desenho tu não conseguirás amarrar as pontas soltas que inevitavelmente irão ficando no caminho.

Na falta de uma noção ampla de como o ser humano funciona, o médico erra nos diagnósticos, o psicólogo trata a periferia dos sintomas, o astrólogo encontra problemas e traumas no mapa natal, os engenheiros constroem estruturas lindas que estragam o ecossistema, e mesmo que todos atuem com boa intenção, produzem desgraças, porque a falta de conceitos amplos, de uma teoria geral sobre a Vida, faz com que o ser humano, mesmo sendo inteligente e perito em suas atividades, produza desconexão e suas consequentes desgraças.

ÁRIES: Aquilo que é seu precisa ser defendido, porque a vida nada proverá com seus mistérios, a não ser que você tome as iniciativas pertinentes a cada caso. A vida ajudará você na mesma medida em que você a ajudar a ajudar você.

TOURO: A construção de relacionamentos é um exercício constante, porque na hora em que você começar a se acomodar e achar que tudo está garantido, é a hora em que o relacionamento começará a se desintegrar, sob o peso da banalidade.

GÊMEOS: Esse mundo de sensações é, por enquanto, indecifrável, e seria melhor que você nem tentasse encontrar significado imediato para esse, porque aí sua alma entraria num labirinto infinito de possibilidades e se perderia.

CÂNCER: Não dá para negar que há certa magia nos acontecimentos, porque na hora em que tudo parece degringolar perigosamente, é também a hora em que acontece algo inesperado, uma coincidência qualquer que salva o dia.

LEÃO: As certezas confortam a alma e isso é muito bom, porque não dá para continuar vivendo ao sabor da ansiedade. Utilize esse momento de certezas inefáveis para tomar algumas decisões, mesmo que não as coloque em prática.

VIRGEM: As palavras ditas não podem ser recolhidas e nem muito menos controladas para que as pessoas as entendam direito. Falar é um ato de liberdade, mas que, uma vez empreendido, amarra sua alma aos resultados. É assim.

LIBRA: As preocupações de ordem material hão de ser contidas com firmeza, porque se você permitir que os pensamentos voem livres nessa direção a única coisa que acontecerá é você garantir uma ansiedade que se prolongará.

ESCORPIÃO: Tratar as pessoas como você pretende que elas tratem você é uma regra de ouro, mas que pode ser pervertida, dado ser perigoso a aplicar para os relacionamentos masoquistas. Até as regras de ouro são pervertidas.

SAGITÁRIO: É tanto pensamento contraditório circulando pela sua mente que seria melhor não se apoiar em nenhum desses para tomar decisões, mas aguentar o tranco e esperar por um momento de maior clareza para seguir em frente.

CAPRICÓRNIO: A agitação que as pessoas provocam parece induzir a que sejam tomadas medidas urgentes, mas isso não seria nada sábio. Portanto, cabe a você resistir a esses apelos e amadurecer melhor o que precisa ser feito.

AQUÁRIO: De repente, tudo parece se encaixar e dar certo. Essa magia, que dá saudade quando está ausente, precisa ser aproveitada, porque você sabe, pela experiência que, rápida como aparece, também desaparece. Aproveite.