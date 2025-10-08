OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (8/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Júpiter em sextil.

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:00

Reserva um tempo de cada dia para atualizar as imagens mentais e emocionais que te brindem com alegria, porque esse é o estado de ânimo mágico que promove a caprichosa sorte.

Quando andamos acabrunhados pela tristeza, preocupação, ansiedade e medo a sorte pode estar diante de nós, mas não a percebemos, de tão ensimesmados que andamos em nosso tormento subjetivo, por isso é tão importante atualizar a alegria, porque só ela nos abre os olhos físicos e também os da alma para percebermos a graça da Vida.

Há dias, como hoje, em que é mais fácil atualizar a alegria, porém, mesmos nos dias mais densos e difíceis é possível, por efeito da vontade, atualizar a imaginação que nos brinde com esse delicioso estado de ânimo que é a alegria.

ÁRIES: Os detalhes são mais importantes do que o cenário completo nesta parte do caminho, e para percebê-los é necessário atenção e foco, tentando olhar para o que as pessoas não dão muita importância. Detalhes imprescindíveis.

TOURO: Com palavras doces e verdadeiras você conseguirá muito mais do que com atitudes rompantes e firmes demais. Não se trata de seduzir ninguém, mas de entender que as pessoas preferem ser bem tratadas. Ou não é assim?

GÊMEOS: As boas sensações reavivam a vontade de se lançar à vida com atrevimento, e não seria o caso de pisar no breque tentando agir com comedimento ou bom senso. Nada disso! Aproveite os bons sentimentos e em frente!

CÂNCER: Aos poucos, abra o jogo, mas não completamente, teste as reações, observe o que as pessoas dizem na sua frente, e investigue o que elas falam entre si quando você não está presente. O mundo social se tornou selvagem.

LEÃO: No fundo de sua alma você sabe que está tudo bem, mas como a essa altura do ano você administra o cansaço do Universo inteiro, parece que estivesse tudo errado. Melhor descansar e espairecer a cabeça, isso sim! É por aí.

VIRGEM: Você precisa liderar a situação, porque se ficar esperando que as pessoas façam a parte delas, acontecerá apenas de você ficar esperando e nada mais. A liderança não precisa ser dura, é só questão de falar com clareza.

LIBRA: Ainda que você hesite a respeito do que pensar de certas pessoas, é hora de as tratar bem, como se fossem íntimas, sem no entanto abrir o jogo para nenhuma delas. Agora você precisa esconder seu jogo, total discrição.

ESCORPIÃO: Este é um daqueles raros momentos em que as pessoas se entendem, e seria melhor que você o aproveitasse para avançar nos seus intuitos, especialmente aqueles que requerem a ajuda e colaboração de outrem.

SAGITÁRIO: Enquanto você fizer a sua parte com boa vontade e firme intenção, haverá avanço. Agora não é hora de esperar por ajuda, mas de fazer o que estiver ao seu alcance e não informar ninguém a respeito de seus movimentos.

CAPRICÓRNIO: Ofereça seu apoio e conselhos a quem se dirigir a você com respeito, porque este é um momento em que sua alma será capaz de reconhecer as pessoas que, futuramente, serão úteis para ajudar você também.

AQUÁRIO: Tudo que até pouco tempo atrás parecia complicado, a partir de agora se mostra mais fácil. Isso aliviará o peso que sua alma carrega sem, no entanto, solucionar os perrengues. Esses precisam de sua intervenção.