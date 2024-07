OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (11/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus faz trígono a Netuno antes de ingressar em Leão.

Publicado em 11 de julho de 2024 às 05:00

Ao que tudo indica, a racionalidade cientificista veio à existência para salvar nossa humanidade do obscurantismo das crenças, às quais nos apegamos passionalmente, mesmo que muitas dessas sejam tóxicas e produzam resultados abomináveis, mas é simplista demais colocar a culpa de tudo que de errado ocorre no mundo na paixão humana pelas crenças.

Afinal, se a racionalidade cientificista veio para salvar o mundo do obscurantismo, temos de crer nisso com a mesma paixão com que nos agarramos a quaisquer outras crenças, ou seja, desprovidos de racionalidade e entregues a um convencimento que, produzindo provas evidentes que são percebidas pelos órgãos sensórios, ainda assim precisa mutilar uma boa parte da experiência subjetiva humana, a qual, vamos combinar, continuará sempre à margem da racionalidade.

ÁRIES: De uma forma ou de outra, as coisas caminham num bom sentido, mas seria possível fazer tudo de uma maneira que evite o excesso de perrengues e acomode o anseio de todas as pessoas envolvidas do melhor jeito possível.

TOURO: É inevitável que algo tenha de ser feito, assim como também é inevitável que todas as pessoas envolvidas, inclusive você, tenham de fazer concessões e sacrifícios. Esse é o melhor cenário possível para o futuro.

GÊMEOS: É insuficiente o que você puder fazer com seus próprios recursos e esforço, nesta parte do caminho é imprescindível que haja uma congregação de forças entre todas as pessoas envolvidas, a despeito dos desentendimentos.

CÂNCER: Ter visões não é mais suficiente, porque o regozijo dessas é íntimo e particular. O assunto é fazer algo útil e prático com as visões que sua alma tem e que produzem esse regozijo peculiar quando são recebidas.

LEÃO: Todas as confusões experimentadas até aqui começam a adquirir um sentido um pouco mais luminoso, e com isso sua alma renova a vontade de se lançar à aventura da vida, independentemente de haver recompensas por isso.

VIRGEM: Apesar de o tempo todo parecer que sua alma está só, isso só é real, e com reticências, em relação aos assuntos do mundo normal, porque no âmbito chamado de espiritual, por falta de nome melhor, há companhias importantes.

LIBRA: Apesar de parecer que todo o trabalho mais duro ficou por conta sua, se observar melhor verá que há ajuda disponível e que, no fim, as pessoas envolvidas compreenderão o valor da união de forças. Só isso importa.

ESCORPIÃO: As coincidências acontecem e são significativas, indicam que sua alma não está só nem muito menos abandonada à própria sorte. Apesar de ser difícil enxergar o funcionamento da vida nos bastidores, confie nesse caminho.

SAGITÁRIO: O entusiasmo vai se renovando aos poucos, e dá a sensação de nunca ter ido embora, apesar de toda a escuridão experimentada nos últimos tempos. O entusiasmo se renova, como se nunca tivesse abandonado você.

CAPRICÓRNIO: Seu bem-estar particular e íntimo está vinculado ao bem-estar das pessoas que vivem dentro de seu círculo de influência. Não há nada parecido com bem-estar particular em detrimento do bem-estar geral das pessoas.

AQUÁRIO: Reconhecer algumas pessoas que aparentemente você nunca tenha encontrado antes deixa sua alma experimentando o sabor do mistério da vida. É desnecessário explicar qualquer coisa que o valha, é só aproveitar.