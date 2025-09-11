OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (11/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 3h53 até 17h04 Hbr.

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 05:00

O mais importante é que nossa estrutura atômica nos vincula ao funcionamento desse organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo, o qual, decididamente, não encaixa direito no curto alcance de entendimento de nossa civilização, que privilegia desejos limitados em vez de se conectar a conjuntos maiores de experiência.

Como resultado, dias de Lua Vazia, como hoje, que deveriam ser de descanso, produzem trapalhadas de todos os tipos e sabores.

ÁRIES: Nem sempre é melhor acelerar para tomar a dianteira, às vezes o melhor a fazer é encontrar um lugar para sua alma passar despercebida e, enquanto isso, observar melhor o cenário até encontrar por onde iniciar a ação.

TOURO: Perder o domínio sobre o que lhe interessa não é uma perspectiva positiva, mas sua alma há de aceitar que seria impossível estar no controle o tempo todo, já que nem todas as circunstâncias podem ser controladas.

GÊMEOS: Em dias como hoje as pessoas costumam se atrapalhar mais do que o habitual, e se isso for encarado com bom humor pode provocar risadas libertadoras. Porém, se o mau humor dominar, as trapalhadas tendem a ficar piores.

CÂNCER: O que ontem parecia uma ótima ideia, há de ser tratado com mais cuidado no dia de hoje, porque as coisas estão fora do eixo, e sua alma não precisa entrar nessa ciranda de trapalhadas, a não ser que tenha vontade.

LEÃO: As ideações produzem entusiasmo, mas é necessário bastante discernimento para não confundir visões de um futuro realista com ilusões que não levam a nada, a não ser decepção. Discernimento fundamental, use bastante.

VIRGEM: Essa ponta de suspeita que começa a se avolumar em sua alma há de ser tratada com cuidado, para não adquirir proporções que fiquem fora de controle, e você saia por aí desconfiando de tudo e de todos. Vai passar.

LIBRA: Como as pessoas andam bastante desvairadas, não seria nada surpreendente que aquilo que foi prometido ontem, no dia de hoje pareça ter desaparecido por trás de uma nuvem. Não se preocupe, isso vai passar também.

ESCORPIÃO: Que tudo pareça fora do lugar não há de ser encarado como um presságio negativo, porque essa é uma condição passageira, que sumirá sem deixar rastros na mesma medida em que você não tentar arrumar nada. É por aí.

SAGITÁRIO: As vontades que você sentir hoje precisam ser amadurecidas melhor, porque qualquer movimento precipitado traria mais problemas do que regozijo. Observe bem o terreno por onde anda, procure mais firmeza em tudo.

CAPRICÓRNIO: Nem sempre é propício ter boa disposição para arrumar o que seja necessário. Às vezes a alma não tem boa vontade, mas isso não há de ser considerado um defeito, porém, um sinal de que é melhor deter o movimento.

AQUÁRIO: Promessas voam de um lugar a outro, mas são bastante inconsistentes, dá a impressão de que a intenção por trás dessas é ganhar tempo enquanto não se sabe direito o que fazer. Procure se manter no eixo.