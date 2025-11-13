OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (13/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

É possível conceber que haja uma dimensão entre os mundos clássicos, o paraíso e o inferno, um lugar entre o bem e o mal, entre os vivos e os mortos, entre os salvos e os condenados à perdição, um lugar de glorioso e eterno renascimento, que pode, eventualmente, ser também um lugar de salvação, mas não que essa seja imprescindível.

É possível conceber que a esse lugar se dirijam todas as almas às quais a dialética binária entre o bem e o mal mortificou, todos os desencaixados que nunca encontraram identidade em nada que a cultura lhes ofereceu e que, ao contrário, amargaram o destino de se sentirem estranhos numa terra estranha, sem nunca encontrar familiaridade.

Essa dimensão existe, acolhe todas as almas desencaixadas para lhes brindar com renascimento eterno, porque são necessárias.

ÁRIES: Nem sempre é possível expressar os bons sentimentos que circulam na alma, porque as convenções sociais não permitem ou mesmo porque as pessoas poderiam interpretar de forma distorcida tal expressão. Isso passa.

TOURO: Se os desentendimentos entre as pessoas resultassem em algo bom para o mundo, viveríamos uma época de prosperidade e bonança, mas é o contrário disso. Portanto, faça o possível para transcender os conflitos. É assim.

GÊMEOS: Evite deixar para depois o que poderia organizar agora mesmo, sem mais delongas. Evite permitir que seus anseios de experiências mais divertidas atrapalhem o bom andamento do que é possível fazer agora, de imediato.

CÂNCER: Tenha em mente o que você pretende de verdade, sem mentir para sua própria alma tentando agir de forma pertinente. A sinceridade para com sua própria alma é fundamental nesta parte do caminho, para que tudo dê certo.

LEÃO: Os momentos íntimos brindam com alegria e esperança, porque se você depender do cenário e das circunstâncias, só encontrará perrengue. Procure preservar os bons relacionamentos com essas pessoas de qualidade. É isso.

VIRGEM: Tudo que até agora estava emperrado e difícil, encontra neste momento uma fluidez que surpreende. Melhor não pensar demais no que provoca tal fluidez, mas a aproveitar para colocar todos os assuntos em dia.

LIBRA: É oportuno fazer manobras para sua alma se sentir mais segura e confiante, e se isso requer que você crie estratégias para melhorar sua vida financeira, que assim seja! Descubra o que é que deixa sua alma confiante.

ESCORPIÃO: Atue com generosidade, ansiando o bem de todas as pessoas com que você entrar em contato, conhecidas e desconhecidas, irradie de seu coração os melhores sentimentos possíveis, faça isso sem chamar a atenção sobre você.

SAGITÁRIO: Pense as coisas mais bonitas que conseguir imaginar e se dedique a amadurecer os bons sentimentos que surgirem do exercício, pois assim, sem você perceber nem ter tido a intenção, os relacionamentos melhoram.

CAPRICÓRNIO: Agora é um momento de sociabilidade, para a qual, talvez, sua alma não está completamente preparada, porque tem ojeriza de fazer contato sem verdadeira vontade, mas os resultados serão compensadores. Experimente.

AQUÁRIO: Ainda que seja tentador descansar e se despreocupar de tudo e de todos, este é um momento que recompensa a atividade produtiva, que pode muito bem ser executada com a alma leve, sem apego ao fruto das ações.