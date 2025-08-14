OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (14/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia até 10h21 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 05:00

Acordar com a Lua Vazia não é o melhor cenário, porque se supõe que a passagem do sono para a vigília traga motivação suficiente para nos lançarmos à aventura de fazer acontecer nossas pretensões, isto é, desde que não estejamos tomados por desânimo cruel ou depressão.

A Lua Vazia, porém, não oferece fundamento para a produtividade, ao contrário, incentiva a viagem interior, ao fundo de nossas almas em busca de significado e também de respostas para nossos dilemas.

Não há garantia de encontrarmos as respostas, mas há certeza de que através de orações fervorosas, meditação ou de simples reflexões, que são atividades subjetivas, nós possamos encontrar amparo e esperança, tendo sempre o cuidado de que, em nossa aventura subjetiva, não nos enredemos com os argumentos da ansiedade e do desânimo.

ÁRIES: As boas intenções que ficam no mundo dos sentimentos abstratos pavimentam o caminho do inferno, porque produzem expectativas que, pela falta de realização, se transformam em frustração. Não deixe isso acontecer.

TOURO: Melhor não esperar que as pessoas façam a parte delas enquanto você apenas as monitora, porque nesta parte do caminho, se você quiser que algo seja bem feito, melhor tomar as rédeas e agir por conta própria. Melhor.

GÊMEOS: No meio de conversas aparentemente banais e sem importância alguma, a alma consegue ter ideias muito interessantes. É preciso se apressar para registrar essas ideias, porque senão elas passam sem deixar rastros.

CÂNCER: Aparentemente está tudo certo, mas o mundo continua incerto, o que configura um contraste difícil de entender. Entre os sentimentos que sua alma preza e a percepção das circunstâncias complicadas, aí está o jogo.

LEÃO: Se todas essas conversas maravilhosas se transformassem em questões práticas, os avanços seriam colossais. Porém, infelizmente as pessoas têm essa tendência a prometerem muito além do que conseguem realizar. É assim.

VIRGEM: A falta de recursos materiais é equilibrada pela quantidade de boas ideias que circulam pela sua alma, as quais, mesmo não produzindo efeitos imediatos, ainda assim precisam ser devidamente valorizadas. São úteis.

LIBRA: Sobram argumentos para discutir com certas pessoas, mas melhor seria deixar de lado essas condições e se focar no que realmente interessa, que é colocar em prática um mínimo de tudo que vem sendo conversado.

ESCORPIÃO: Pessoas de confiança são muito raras, e agora você precisa delas mais do que nunca. Elas estão misturadas com as pessoas que não merecem nenhuma confiança e, por isso, não será fácil você as selecionar. É por aí.

SAGITÁRIO: De vez em quando acontece como agora, em que as palavras e os fatos encontram convergência e tudo se realiza na velocidade do pensamento. É isso que sua alma gosta, mas não é assim que as coisas funcionam.

CAPRICÓRNIO: Como a gente erra mais do que acerta, o misterioso destino se aproveita dessa dinâmica para indicar o que seja melhor através de nossos erros. Não é uma questão de aprendizagem, mas de discernimento. É por aí.

AQUÁRIO: Quando as pessoas agem tomadas de boa vontade, nem sempre os resultados são positivos, às vezes elas produzem trapalhadas em vez de soluções. Porém, a boa vontade há de ser valorizada sempre, tratada com respeito.