OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (17/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Áries.

Amor é uma palavra curta cheia de promessas e expectativas, e ao longo da história humana não há nada que as pessoas deixaram de fazer em nome do amor, porque é um tesouro de incalculável riqueza que, para horror dos materialistas, o dinheiro não pode comprar. >

É essa magia inexplicável que o amor e a liberdade, promovem, uma riqueza de tal categoria que ameaça a estabilidade frágil do sistema civilizatório que inventamos, e que não por mera casualidade é atacado por vícios viscerais como o ciúme, a avareza e a inveja.>

TOURO: Se você abrisse a boca para dizer tudo que passa pela sua mente, será que as pessoas ainda reconheceriam você? Ou será que elas se surpreenderiam ao perceber que você é alguém diferente do que parece? Pense nisso.>

GÊMEOS: As pessoas são recursos valiosos para a construção do destino, portanto, procure selecionar bem aquelas que se sintonizem bem com seus planos e, ao mesmo tempo, tomar distância daquelas que contrariam e são adversas.>