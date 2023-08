Horóscopo de quinta (17/8); veja previsões para seu signo

Nossa humanidade é devota do glamour, se encanta sensualmente com o que a fascina, e busca a fascinação para voltar a ter a sensação de que a luz se fez e a verdade foi revelada. O glamour é a crença de todas as crenças, graças a ele acreditamos que as palavras, por estarem em livros, têm a dignidade da verdade, ou de que os filmes tenham o poder de nos fazer emocionar, é pelo glamour de termos a razão de nosso lado que nos convencemos de sempre estar do lado certo da história, e que, por isso, estão do lado errado os que pensam diferente.

Enquanto não nos atrevemos a contestar o glamour, e isso sem nos tornamos chatos e críticos demais, continuamos sendo massa de manobra dos que, astutos manipuladores da crença no glamour, o utilizam como arma de destruição em massa.

ÁRIES: É insuficiente haver inúmeras potencialidades, é preciso escolher o caminho a seguir e se dedicar a colocar em ação tudo que seja necessário para consolidar o destino. Potencialidades são como teorias, nada além disso.

TOURO: Este não é um momento de sua vida em que você deva buscar o descanso e a serenidade, mas se lançar à aventura sem medir riscos nem tampouco o preço envolvido em tudo que se experimenta Vale a pena viver com intensidade.

GÊMEOS: Diante da possibilidade de você cortar pela raiz algum assunto que esteja em andamento, não perca a chance, porque apesar do transtorno imediato que eventualmente isso produzir, o resultado final será libertador.

CÂNCER: Em vez de encontrar formas de justificar o que sabidamente tenha sido um erro, vale mais a pena usar o tempo atual para refletir com sinceridade e honestidade sobre o papel que você vem desempenhando na história toda.

LEÃO: Valorize seu trabalho fazendo a cada dia melhor suas tarefas, evite esperar que a valorização provenha em dinheiro, porque o mundo é mesquinho e explorador. Agora se trata apenas de você reconhecer seu valor.

VIRGEM: Tome a iniciativa do que você quiser ver feito, porque se ficar esperando que as coisas aconteçam miraculosamente, provavelmente algo interessante ocorrerá, mas bem abaixo do que você conseguiria fazer com iniciativas.

LIBRA: Agora é quando a alma precisa sair dos holofotes e se refugiar dentro dela mesma, para fazer as devidas reflexões sobre tudo que está em andamento. Faça isso sem se preocupar com nada, com a alma alegre e leve.

ESCORPIÃO: Para que as coisas andem é preciso sincronizar a vontade de várias pessoas, e esse é um enorme desafio, aparentemente fadado ao fracasso, mas acontece que a realidade não anda sendo previsível nem lógica.

SAGITÁRIO: Não se pode esperar que todo mundo aprecie nossas obras, porque, por melhores que essas sejam, sempre haverá por aí alguém que as detestará. Não se trata de agradar todo mundo, mas de fazer bem o que você faz.

CAPRICÓRNIO: Importante é ampliar sua visão da realidade, porque dessa maneira seu coração ficará mais sereno e confiante. Quanto mais ampla seja sua visão da realidade, assim também aumentará sua serenidade. Conte com isso.

AQUÁRIO: Todo progresso envolve riscos, e diante desses sua alma precisa avaliar com sinceridade o quanto está disposta a apostar num futuro que, de imediato, significaria desordenar tudo que já está em seu devido lugar.